Dobry start zagwarantowany ustawowo

MRPiPS opublikowało projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start” dla uczniów. Dotychczas ten program był realizowany na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Projekt przewiduje też m.in. podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Po raz pierwszy program „Dobry start” objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie było wówczas wypłacane na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Przygotowany przez resort rodziny projekt przewiduje, że analogiczne rozwiązane zostanie przeniesione na grunt ustawy.

„Uregulowanie prawa do świadczenia dobry start w ustawie zapewni stabilizację tego świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania” - wskazano w uzasadnieniu.

Tak jak dotychczas, rodzinom przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie „Dobry start” wynoszące 300 zł na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Projekt przewiduje, że świadczenie będzie przysługiwać także na uczniów szkół dla dorosłych, w tym policealnych.

Świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodu rodziny. Przyznawanie i wypłata świadczenia „Dobry start” będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiat.

Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 drogą tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia, zaś elektronicznie od 1 lipca. Jeśli kompletny wniosek będzie złożony w lipcu lub sierpniu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do końca września (a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego).

W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, świadczenie będzie wypłacane w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Projekt przewiduje też kilka zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin.

Zaproponowano podwyższenie do 900 zł kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2020 r. Poprzednia zmiana w tym zakresie, polegająca na podwyższeniu tego kryterium do 800 zł na osobę w rodzinie, została wprowadzona w ubiegłym roku i będzie miała zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres rozpoczynający się od 1 października 2019 r.

Jednocześnie projekt przewiduje rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa.

„Zmiana ta ma na celu usunięcie nieuzasadnionej preferencji polegającej na niewliczaniu do dochodu rodziny stypendiów dla bezrobotnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy w stosunku do stypendiów dla bezrobotnych finansowanych ze środków UE, które składają się na dochód rodziny” - wskazano w uzasadnieniu.

Zaproponowano również wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz skarbu państwa spłacone.

Projekt doprecyzowuje też, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem”, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jednocześnie zaproponowano wprowadzenie regulacji stanowiącej, że Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i dłużnicy wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa.(PAP)