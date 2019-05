Politycy o obecności w UE: wyjątkowa rocznica

Do przypadającej w środę rocznicy wstąpienia Polski do Unii odnoszą się się na Twitterze politycy rządzący i opozycja oraz instytucje państwowe.

Prezydent Andrzej Duda odnosząc się do 15 rocznicy przystapienia Polski do Unii Europejskiej we wpisie na Twitterze odwołał się do słów św. Jana Pawła II: Po 15 latach w UE warto przypomnieć słowa JPII: „Wejście w struktury UE na równych prawach z innymi państwami jest dla naszego narodu wyrazem pewnej dziejowej sprawiedliwości. A z drugiej strony jest to ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. (…) Polska potrzebuje Europy.”

„15-lecie w UE to rocznica wyjątkowa. 1.05.2004 r. staliśmy się częścią zjednoczonej Europy - wróciliśmy tam, gdzie od wieków było nasze miejsce. Kilkaset lat tradycji demokracji i parlamentaryzmu to wielkie dziedzictwo” - podkreśla na Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Ddaje: „Silna Polska w silnej Unii. Na kolejne dziesięciolecia!„.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenił natomiast na Twitterze, że 30 lat po transformacji i 15 lat po wstąpieniu do UE ”ażdy z nas, Polaków, może bezsprzecznie powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy ani dnia by stać się lepszym, bardziej dostatnim i dumnym Narodem!. Dobra robota Polacy!„.

15 lat w Unii Europejskiej to czas pozytywnych przemian dla Polski i Polaków; potrzebujemy Unii silnych, równych i wolnych narodów - oświadczyła w środę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Dodała, że silna Polska to silna UE.

„15 lat w Unii Europejskiej to czas pozytywnych przemian dla Polski i Polaków oraz naszego zaangażowania w budowę wspólnoty europejskiej” - napisała na Twitterze rzeczniczka rządu.

Jak dodała, Unia „jest naszym wielkim zadaniem”. „Potrzebujemy Unii silnych, równych i wolnych narodów. Silna Polska to silna UE” - podkreśliła Kopcińska.

„Europa to miejsce, gdzie żyjemy, rozwijamy się, pracujemy, zakładamy rodziny. To miejsce, które daje nam wiele możliwości i które współtworzymy. To nasze miejsce” - czytamy we wpisie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Z kolei resort cyfryzacji napisał: „Pyknęło nam 15 lat w Unii. Jest radość! Dzięki dotacjom i pracy polskich ekspertów realizujemy dobre projekty. Wśród nich Ogólnopolska Sieć Edukacyjna„.

»» Ocena minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz czytaj tutaj:

UE to wykorzystana szansa na sukces biznesu

Lider Platformy Obywatelskiej i Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna, na krótkim filmie opublikowanym na koncie Platformy Obywatelskiej na Twitterze, podkreślił, że w środę przypada 15. rocznica historycznego wydarzenia dla Polaków - wstąpienia Polski do UE.

„Wejście do Unii wraz z członkostwem w NATO dało nam to, o co walczyły pokolenia Polaków - pewne miejsce i bezpieczeństwo na Zachodzie. Tak długo jak istnieje Unia i NATO nie jesteśmy sami. Ale i w Polsce, i wielu innych krajach są dziś tacy, którzy chcą naszą wspólną Europę rozbić i nie możemy im na to pozwolić, bo silna i solidarna Europa i mocna pozycja w niej Polski to nasz podstawowy interes narodowy, to nasz wielki wybór” - powiedział Schetyna.

PAP, sek