W portach ogromny ruch

Porty w Szczecinie i Świnoujściu w ub.r. przeładowały o 3 proc. więcej towarów niż w 2013. Wynik przeładunków w portach jest najlepszy od 35 lat. Do portów w ub.r. zawinęło 6,3 tys. statków, co stanowi 8-proc. wzrost w stosunku do roku 2013.