Na majówkę nie było ofert last minute

Ten, kto czekał na tańsze oferty wyjazdów w ramach last minute, mógł się rozczarować, ponieważ im bliżej majowego długiego weekendu, tym drożej - mówi rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki Ewa Kubaczyk. Dodaje, że w tym roku widoczny jest powrót do wycieczek objazdowych.

„Przyzwyczailiśmy się do myśli, że początek maja do idealny moment na planowanie wypoczynku. Tradycyjnie w długi weekend majowy Polacy wybierają się na dłuższy lub krótszy urlop i wyjeżdżają - w zależności od możliwości urlopowych i zasobności portfela - do rodziny lub w ciekawe miejsca w Polsce albo za granicę” - powiedziała rzeczniczka.

Utrzymuje się także tendencja do wczesnego rezerwowania urlopu - i nie dotyczy to już tylko wyjazdów wakacyjnych; także te majówkowe rezerwujemy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. „Część turystów być może czekało na tańsze oferty w ramach last minute. Należy jednak pamiętać, że po pierwsze im bliżej majówki, tym ceny wyjazdów idą w górę, a po drugie - kupując w ostatniej chwili mamy bardzo ograniczony wybór oferty - podkreśliła.

W Polsce najczęściej wybieramy wyjazdy w góry lub nad morze, popularne są także Mazury. „Jednak warto poszukać ciekawych miejsc także bliżej swojego miejsca zamieszkania, zwłaszcza jeśli nie udało się nam wygospodarować całego tygodnia wolnego” - zaznaczyła Kubaczyk. „Przyjęło się już, że weekend majowy jest wstępem do sezonu letniego, a to oznacza, że właśnie teraz rozpoczynają działalność sezonowe atrakcje turystyczne - zarówno te skierowane do rodzin z dziećmi, jak i te dla wielbicieli aktywnego wypoczynku” - dodała. Według Kubaczyk tego typu obiektów jest w Polsce coraz więcej i każdy region ma coś ciekawego do zaoferowania.

Z tegorocznych danych rezerwacyjnych wynika, że wśród kierunków zagranicznych największą popularnością cieszy się Turcja, którą wybierała prawie jedna czwarta klientów biur podróży. Grecja, czyli dotychczasowy lider, znalazła się na drugiej pozycji, za nią Egipt i Hiszpania z Wyspami Kanaryjskimi. Dużym zainteresowaniem cieszy się Cypr, Malta (gdzie w ofercie są zarówno wyjazdy 7-dniowe, jak i krótsze 3-4-dniowe), a także półwysep bałkański, czyli Chorwacja i Czarnogóra.

„Prymat Turcji może wynikać również z faktu, że prawie trzy czwarte turystów wyjeżdżających z biurami podróży zdecydowało się na wysoki standard hotelu (4-5-gwiazdkowy), a właśnie Turcja oferuje największy wybór tego typu obiektów w korzystnych cenach” - powiedziała przedstawicielka Izby. Dodała, że Turcja zdołała zbudować wśród turystów stereotyp najtańszego kierunku w najwyższym standardzie, a więc obowiązujący model to wakacje all inclusive w hotelu pięciogwiazdkowym. „I jeśli nawet na majówkę 2019 mamy w wypadku ofert tureckich do czynienia z bardzo wyraźnym wzrostem średniego kosztu wycieczek (w standardzie 4 gwiazdek jest to 125 zł od osoby więcej, w standardzie 5 gwiazdek to aż 300 zł od osoby) to i tak widać, że zrównują się one dopiero z porównywalnymi kosztami pobytu w porównywalnym standardzie w Egipcie czy Grecji” - wyjaśniła rzeczniczka.

W tym roku można było także zaobserwować powrót do wycieczek objazdowych. „O ile w sezonie letnim nie są one tak popularne, to weekend majowy wydaje się najlepszą porą na urlop połączony ze zwiedzaniem. Tu prym wiodą Włochy, z Rzymem i Wenecją, dalej Hiszpania i Portugalia” - wskazała rzecznik prasowa.

Longina Grzegórska-Szpyt (PAP), sek