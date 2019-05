PKP chce dwa lata testować nowe pociągi

Polskie Koleje Państwowe przed zakupem nowych pociągów pasażerskich poddadzą je testowym jazdom przez dwa lata - poinformował prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

Przy zakupie nowych pociągów będzie tak, że najpierw deska kreślarska, później dwa lata jazdy obserwowanej, wyciągnięcie wniosków z prób i dopuszczenia, a dopiero później produkcja seryjna. Za pewne przyspieszenia poprzedniego okresu płacimy do dziś, ale chcemy uczyć się na błędach - powiedział Mamiński.

Nie chcemy popełnić grzechu pierworodnego, że prosto z deski kreślarskiej pojazdy trafiają do produkcji i do eksploatacji, bo to widać chociażby po Dartach - dodał.