Premier: nigdy nie zgodzimy się na żadne odszkodowania

My byliśmy najbardziej mordowanymi ofiarami w czasie II wojny światowej i nigdy nie się zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu, na jakiekolwiek odszkodowania - powiedział w sobotę w Pułtusku premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że „polityka historyczna, która musi być fundamentem prawdy i przyszłości, na pewno będzie zawsze w interesie Polski, czyli w interesie prawdy historycznej”.

Znajdziemy odpowiednie formuły prawne i tak długo, jak będziemy odpowiadali za życie polityczne, to te regulacje, legislacja, którą my wdrożymy, nie będzie na pewno odpowiedzią na jakiekolwiek roszczenia z jakiejkolwiek strony. Nie pozwolimy na to - kontynuował Morawiecki.