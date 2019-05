Krajobraz po bitwie

Prezesowi ZNP udało się wykopać wiele głębokich rowów. Politycy odejdą, może i Sławomir Broniarz odejdzie, ale nauczyciele, rodzice i dzieci będą latami zasypywać to, co zdewastowano – pisze Dorota Łosiewicz

Dziennikarka ocenia:

Oddaje ponadto głos rodzicom, którzy oceniają skutki strajku nauczycieli. Cytowana przez dziennikarkę matka dwojga dzieci komentuje:

Strajk okazał się przede wszystkim kompromitacją środowiska nauczycielskiego. Dla mnie jako rodzica jest to zatrważające, bo po zawieszeniu strajku ci ludzie wrócą do szkół i będą pracować z dziećmi. Żenujące pokazy wokalne i przebieranki urządzone przez ludzi, którzy przypisują sobie walory racjonalności i krytycyzmu, ośmieszyły misję nauczycieli, zinfantylizowały ich, a ciągłe nawiązywanie do wątku dotacji na świnie i krowy ukazało, ile w nich złej woli i agresywnej retoryki. Jako rodzic dzieci w wieku szkolnym czuję się przez nauczycieli zdradzona, doszło do zerwania przymierza rodzicielsko-nauczycielskiego zorganizowanego wokół dobra dziecka oraz misji szkoły i wychowania. I o ile o postulatach dotyczących wynagrodzeń można dyskutować i zyskały one zrozumienie wielu rodziców, o tyle metody prowadzenia strajku w mojej opinii były nie do przyjęcia. To, co raziło mnie najbardziej, to szykany wobec nauczycieli, którzy nie podjęli protestu.