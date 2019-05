Niepodległa dla wszystkich na Dzień Flagi - #mojaflaga

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza Polaków do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorami akcji mogą być wszyscy, którzy wywieszają flagę podczas świąt państwowych lub w ważnych momentach swojego życia. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga i #niepodległa.

Państwowe święta i rocznice są dla Polaków bardzo ważne i chcą je wspólnie świętować.

Polacy już w listopadzie ubiegłego roku pokazali, że chcą się angażować w świętowanie ważnych rocznic. Zaangażowanie ludzi we wspólne śpiewanie w ramach „Niepodległa do hymnu” zmotywowało nas do przygotowania równie włączającej akcji na Dzień Flagi. Pozwala ona każdemu z nas na pokazanie dumy oraz szacunku do polskich barw narodowych – mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

Przypadający 2 maja Dzień Flagi jest symbolem jednoczącym Polaków, z którego jesteśmy dumni. Potwierdzają to badania Narodowego Centrum Kultury z 2016 roku dotyczące m.in. symboli państwowych. Znakomita większość Polaków, aż 94% uznała wtedy, że patriotyzm polega m.in. na okazywaniu szacunku fladze i innym symbolom narodowym.

Polską flagę zabieramy na imprezy i wydarzenia o charakterze patriotycznym, zawody sportowe i pielgrzymki, dlatego zainicjowaliśmy akcję #mojaflaga, która zachęca do wywieszania flagi w jej święto. Aby włączyć się do akcji wystarczy zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga i #niepodległa – tłumaczy dyrektor Jan Kowalski. - Chodzi o pokazanie tego, że jesteśmy dumni z naszych barw i z naszej przynależności narodowej.

Rok 2019 jest dla historii polskiej flagi wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (w której po raz pierwszy pojawił się zapis o fladze).

Warto przypomnieć, że – w związku ze zmianą przepisów i uchwaleniem Dnia Flagi - od 15 lat mamy możliwość wywieszania biało-czerwonej przy okazji każdej ważnej dla nas uroczystości czy rocznicy, a nie tylko podczas oficjalnych świąt – informuje Kamil Wnuk, rzecznik prasowy Biura Programu „Niepodległa”. – Polska flaga może więc stać się stałym towarzyszem naszego życia.

W 2019 roku z pewnością nie zabraknie publicznych powodów do wywieszenia biało-czerwonej.

Weekend majowy zaczęliśmy 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, a potem upamiętniamy Dzień Flagi i święto Konstytucji 3 maja. W czerwcu świętujemy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku, w sierpniu 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego i 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej, a 1 września 80. Rocznice wybuchu II Wojny Światowej. To tylko część rocznic i wydarzeń, którym towarzyszyć będzie biało-czerwona – wyjaśnia dyrektor Jan Kowalski.

W 2019 roku swoje stulecia świętuje także wiele instytucji, organizacji i związków sportowych, bez których niemożliwa byłaby odbudowa Polski po 1918 roku.

Do akcji #mojaflaga zaprosiliśmy osobistości związane ze sportem, kulturą i nauką. Mamy nadzieję, że ich przykład zachęci Polaków do wywieszania flagi i w weekend majowy cała Polska stanie się biało-czerwona – przekonuje dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

Akcja „Niepodległa – #mojaflaga” podbiła już media społecznościowe, ale widoczna jest także w mediach tradycyjnych oraz innych środkach przekazu. Szeroko włączyły się w nią m.in. samorządy lokalne. Tradycyjnie, przy okazji akcji, „Niepodległa” pojawi się także w innych, ciekawych lokalizacjach.

Dzięki współpracy z PKP, zaproszenie do akcji „Niepodległa – #mojaflaga” można oglądać w pociągach i na dworcach. Widoczne jest także na polskich lotniskach i w warszawskim metrze. Prawdopodobnie największą flagę biało-czerwoną można zobaczyć w centrum stolicy. Wyświetlana jest na budynku Warsaw Spire – wylicza Kamil Wnuk. – W Polskę ruszą również zastępy harcerzy, którzy będą rozdawać naklejki zapraszające do akcji i włączenia się we wspólne świętowanie.

Spot zapraszający do wywieszenia flagi trafi również na bardzo duże ekrany. Zobaczą go uczestnicy koncertu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dziś każdy może być ambasadorem akcji „Niepodległa – #mojaflaga”. Wystarczy wywiesić flagę i podzielić się w mediach społecznościowych zdjęciem z bliskimi – zachęca Jan Kowalski

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl oraz [**

Błąd: Nie możesz wstawiać obrazków z zewnętrznych serwerów.) z tagiem #mojaflaga