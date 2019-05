KIG: Kwietniowy eksport może być niższy

Eksport z Polski w marcu br. wyniósł 17,435 mld euro, co oznacza wzrost o 12,6 proc. w skali roku i o 15,9 proc. m/m, wynika z szacunków Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Korporacja oczekuje wzrostu eksportu o 8 proc. r/r do 191 mld euro w całym 2017 oraz o 9,3 proc. do 208,8 mld euro w 2018 roku