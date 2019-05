Europejskie wydatki na GovTech to ok. 25 mld dolarów

Wartość europejskiego rynku GovTech, czyli innowacyjnych rozwiązań dla administracji publicznej, wzrośnie do 2025 r. trzykrotnie - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego o nowych technologiach w służbie administracji i obywateli.

Jak podkreślają autorzy raportu „GovTech, czyli nowe technologie w sektorze publicznym”, światowy rynek nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla administracji wart jest prawie 400 mld dol.

Tylko w Polsce w 2017 r. zrealizowano tych rozwiązań technologicznych ponad 2 tys. - to kropla w morzu potrzeb nowoczesnej administracji - wskazano. W raporcie PIE dodano, że już dziś europejskie wydatki na GovTech to ok. 25 mld dol., a do 2025 r. ich szacunkowa wartość wzrośnie trzykrotnie.

Działamy z myślą o stymulowaniu popytu na innowacje oraz rozwijaniu współpracy z małymi, średnimi firmami oraz start-upami, które dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami, ale skala ich działalności nie pozwala na start w przetargach publicznych. Katalizatorem współpracy pomiędzy administracją publiczną a rozwijającymi się firmami jest Program GovTech - mówiła w poniedziałek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.