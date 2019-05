Poczta Polska chce zatrudnić 3 tys. osób

**Poczta Polska chce zatrudniać nowych pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Obecnie liczba takich pracowników wynosi 1 630, co stanowi 2 proc. wszystkich zatrudnionych.

Docelowo ma to być 6 proc. Program podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne realizowany jest wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Praca - Integracja”.

Osoby z niepełnosprawnościami często są bardzo dobrymi pracownikami. Zatrudniając ich, pozyskujemy nie tylko dobrą kadrę, ale także budujemy kulturę otwartości na osoby ze szczególnymi potrzebami. Wpływa to na wizerunek pracodawcy jako społecznie odpowiedzialnego – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej.

W firmie tej najwięcej osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest na stanowiskach obsługi klienta, listonosza oraz pracownika sortowni.

Z komunikatu Poczty Polskiej wynika, że przyjęta w lipcu 2018 roku „Polityka zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością” opiera się na kilku założeniach.

W procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, brane są pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe. Spółka zakłada, że pozyskując nowych i kompetentnych pracowników spośród osób z niepełnosprawnościami stworzy zintegrowany zespół pracowniczy. Oprócz tego firma liczy, że podejmowane przez nią działania zmniejszą koszty obowiązkowych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.

Zarobki w tej instytucji nie są wysokie, można natomiast tam liczyć na stabilne zatrudnienie, systematyczne podnoszenie wynagrodzenia i premie.

Minimalna płaca pocztowca to obecnie 2,5 tys. zł brutto, po okresie próbnym. Pracownik Poczty Polskiej po roku pracy nabywa prawo do tzw. tzw. łącznościówki, czyli premii rocznej, a po trzech latach przysługuje mu tzw. dodatek stażowy. W zależności od stażu pracy w firmie może wynosi od 3 proc. do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Osoby z długim stażem mogą spodziewać się także na nagrody jubileuszowe.

Związkowcy z Solidarności od dłuższego czas zabiegają o podwyżki dla szeregowych pracowników - obecnie to żądanie wynosi 500 zł.

