Co wiedział Schetyna i co zezna jutro przed komisją?

Komisja śledcza ds. VAT przesłucha we wtorek lidera PO, b. wicepremiera i szefa MSWiA Grzegorza Schetynę. PiS i Kukiz‘15 chcą pytać Schetynę o jego wiedzę nt. procederu wyłudzeń VAT w czasach rządów PO i PSL; Zbigniew Konwiński (PO) uważa, że komisja powinna też badać okres rządów PiS

Z informacji PAP uzyskanych od polityków PO wynika, że Schetyna będzie uczestniczył we wtorkowym posiedzeniu komisji, która zajmuje się procederem wyłudzeń podatku VAT w latach 2007-2015, czyli w czasie rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

Wiceprzewodniczący komisji ds. VAT Kazimierz Smoliński (PiS) podkreślił w poniedziałkowej rozmowie z PAP, że Grzegorz Schetyna, jako wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji, powinien mieć dużą wiedzę o działalności Policji i CBŚP w czasie, kiedy sprawował swój urząd.

Będziemy więc pytać go o działanie tych służb w obszarze walki z wyłudzeniami podatków” - dodał Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Smoliński powiedział również, że w kontekście znanego raportu o problemach w ściągalności podatku VAT, przewodniczący PO zostanie zapytany o to, co wiedział i co - jako wicepremier - z tą wiedzą zrobił. Bez wchodzenia teraz w szczegóły, pojawi się też pytanie o wątek biura ds. odzyskiwania mienia - zaznaczył poseł PiS.

Podobne zagadnienia interesują innego z wiceszefów komisji, Błażeja Pardę (Kukiz‘15). Polityk jest przekonany, że Schetyna, jako ówczesny szef MSWiA, miał wiedzę na temat wyłudzeń VAT.

Jest pytanie, czy miał wiedzę na temat ich skali. Pytanie jest też, czy mieliśmy do czynienia z bagatelizowaniem tego procederu, czy braku środków na realizację celów, związanych z zabezpieczeniem nas przed wypływami - zaznaczył Parda.

Przedstawiciel PO w komisji ds. VAT, poseł Zbigniew Konwiński nie chciał przed wtorkowym przesłuchaniem zdradzać, o co będzie pytał Schetynę. Ocenił natomiast w poniedziałkowej rozmowie z PAP, że komisja ma charakter „polityczny”. „Myśmy już bardzo dawno przegłosowali, jako świadka Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA z obozu PiS i do dziś nie został przesłuchany, ba - nie ma nawet terminu przesłuchania, mimo że przesłuchany był już Paweł Wojtunik, który pełnił funkcję szefa CBA po nim. To jeden z przykładów, pokazujący ewidentnie polityczny charakter pracy tej komisji” - powiedział polityk PO.

Wyraził też pogląd, że komisja nie powinna w swej pracy ograniczać się tylko do badania lat 2008-2015, kiedy rządziły PO i PSL, ale też przyjrzeć się czasom, kiedy władzę sprawował PiS, czyli lat 2005-2007 oraz obecnych rządów tej formacji. „W 2006 roku była bardzo wysoka luka w podatku VAT, a w późniejszych latach rządów PiS oprócz wysokiej luki w podatku VAT, mamy także bardzo wysoką, niespotykaną nigdy wcześniej lukę w podatku akcyzowym. Jeżeli w Polsce przez ostatnie dwa lata o 25 proc. wzrosła sprzedaż paliw, a tylko 12,5 proc. akcyza, to mamy do czynienia z +z luką akcyzową Morawieckiego+, a tym się nikt oczywiście nie będzie zajmować” - dodał Konwiński.

Grzegorz Schetyna pełnił urząd wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji od 16 listopada 2007 do 13 października 2009. Z rządu Donalda Tuska odszedł po wybuchu tzw. afery hazardowej.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma ona zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

