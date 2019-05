Druga runda przybliżania biznesowi Konstytucji Biznesu

Rusza druga tura konferencji dla przedsiębiorców na temat probiznesowych zmian w prawie, takich jak np. Konstytucja Biznesu, Pakiet MŚP czy Mały ZUS - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Jak informuje MPiT, będzie to 20 spotkań z przedsiębiorcami w większych miastach Polski, podczas których przedstawiciele biznesu będą mogli dowiedzieć się, jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o zarządzie sukcesyjnym i wiele innych zmian prawnych, które weszły w życie w ostatnim czasie. To już druga edycja cyklu konferencji dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany”. Organizatorem jest MPiT oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas spotkań przedstawiciele firm będą mogli dowiedzieć się np., jakie gwarancje daje im Konstytucja Biznesu oraz jakie uprawnienia przysługują im podczas kontroli. Ponadto - jak informuje resort - osoby przymierzające się do założenia firmy usłyszą, z jakich ulg i uprawnień mogą skorzystać, natomiast drobni przedsiębiorcy poznają zasady korzystania z Małego ZUS-u.

Podczas spotkań przybliżymy, co oferuje Punkt Informacji Przedsiębiorcy oraz pokażemy, jakie sprawy można załatwić online w CEiDG, a także, jak sprawdzić wiarygodność płatniczą kontrahenta czy przyspieszyć załatwienie swojej sprawy w urzędzie - czytamy komunikacie.

W trakcie konferencji mają również zostać omówione praktyczne ułatwienia wprowadzone w Pakiecie MŚP, korzyści płynące ze skrócenia okresu przechowywania i elektronizacji akt pracowniczych. „Podkreślimy, jak duże znaczenie ma uregulowanie kwestii sukcesji w firmach. Krok po kroku opowiemy również o zasadach funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych” - informuje MPiT.

To już druga edycja tego typu spotkań - podkreśla cytowana w komunikacie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Wskazuje, że w ubiegłym roku w 80 spotkaniach wzięło udział prawie 6 tys. przedsiębiorców. Dodała, że „w zebranych wówczas ankietach oraz w rozmowach z przedsiębiorcami pojawiły się nowe propozycje usprawnień dla firm. Część propozycji wzięliśmy pod uwagę przy projektowaniu kolejnych regulacji, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku”.

Podczas konferencji uruchomione zostaną również punkty informacyjne, w których organizatorzy i partnerzy cyklu będą udzielać przedsiębiorcom indywidualnych konsultacji. „Będzie można tam uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem biznesu” - zaznaczają organizatorzy.

Ponadto, przedstawiciele PARP odpowiedzą na pytania związane z ofertą wsparcia polskich przedsiębiorstw z funduszy unijnych oraz usługami Centrum Rozwoju MŚP. „PARP towarzyszy przedsiębiorcom na każdym etapie ich drogi w biznesie. Staramy się służyć im wsparciem we wszystkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy też pomagać i wspierać przedsiębiorców w najlepszym wykorzystaniu wprowadzanych udogodnień prawnych i administracyjnych” - powiedziała cytowana w informacji prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk.

Partnerami strategicznymi tegorocznego cyklu są: Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO Bank Polski. Patronat medialny nad akcją objęło Polskie Radio i Super Express. W akcję zaangażowały się również: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Zamówień Publicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Szczegółowy harmonogram spotkań oraz informacje na temat konferencji i zmian dla firm można znaleźć na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

PAP, mw