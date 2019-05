Wysyp funduszy pod Pracownicze Plany Kapitałowe

Zostało niecałe 2 miesiące na przygotowania do uruchomienia funduszy pod Pracownicze Plany Kapitałowe. Nic dziwnego, że mamy wysyp informacji o wpisaniu podmiotów zarządzanych przez różne instytucje do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

O wpisie poinformowało już m.in. PKO TFI.

Jesteśmy jedną z pierwszych instytucji, które uzyskały wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy również gotowi do oferowania naszego produktu klientom zarówno formalnie, operacyjnie, jak i sprzedażowo. Wspierać nas będzie szeroka sieć dystrybucji PKO Banku Polskiego. Nasz produkt będzie też dostępny online na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie iPPK – mówi Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.