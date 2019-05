Ruch będzie przejęty zgodnie z planem

Proces restrukturyzacji Ruchu przebiega zgodnie z planem i powinien zakończyć się przejęciem przez PKN Orlen do końca tego roku, poinformował prezes Alior Banku Krzysztof Bachta. Przy pozytywnym scenariuszu, bank oczekuje spadku odpisów na tę ekspozycję w tym roku.

Proces restrukturyzacji przebiega w tej chwili zgodnie z planem. W praktyce czekamy teraz na zatwierdzenie układów z wierzycielami. Zakładamy, że do końca roku proces restrukturyzacji powinien zakończyć się przejęciem przez PKN Orlen - powiedział Bachta podczas konferencji prasowej.

Przy pełnym sukcesie tego projektu oznacza to, że odpisy by nam spadły, dlatego, że nasza redukcja tego zadłużenia, którą w ramach wsparcia w procesie restrukturyzacji zagwarantowaliśmy to 85%. To oznacza, że w praktyce mielibyśmy ok. 87 mln zł odpisów na tę ekspozycję. Oczywiście na dziś, nie jest pewne, że to się zakończy sukcesem, stąd odpisy są wyższe ze względów ostrożnościowych - powiedział także.