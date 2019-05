Polskie uczelnie otwierają się na cudzoziemców

Tegoroczni maturzyści, którzy za kilka miesięcy podejmą studia, spotkają na uczelniach coraz liczniejszą grupę zagranicznych studentów. Polskie szkoły wyższe zabiegają o cudzoziemców i mają pod tym względem całkiem dobre rezultaty.

Umiędzynarodowienie szkół wyższych, to jeden z głównych celów reformy uczelni wprowadzonej w zeszłym roku przez resort nauki. Do niedawna było ono bodaj najsłabszym punktem działalności szkół wyższych. Teraz sytuacja ta się zmienia.

Według danych GUS w roku akademickim 2017/2018 (dane za rok akademicki 2018/2019 nie są jeszcze dostępne) w uczelniach na studiach I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) i jednolitych studiach magisterskich studiowało 72,7 tys. cudzoziemców, w tym głównie Ukraińcy (52%), Białorusini (8,2%) oraz Hindusi (4,1%) oraz ok. 13 tys. w ramach programu Erasmus+ - łącznie daje to liczbę 85 tys. studentów zagranicznych.

Przekłada się to na wskaźnik umiędzynarodowienia na poziomie 5,6% , a jeszcze 3 lata temu było to: 3,14%.

Najpopularniejszymi kierunkami studiów wśród cudzoziemców kształcących się w polskich szkołach wyższych są zarządzenie, kierunek lekarski, informatyka, turystyka i rekreacja oraz ekonomia.

MNiSW już w 2018 r. wprowadziło nowy algorytm premiujący umiędzynarodowienie. W ramach tzw. „składnika umiędzynarodowienia” premiowani są cudzoziemcy przyjeżdząjący w ramach programu Erasmus+ oraz studiujący na pełnym cyklu studiów oraz, począwszy od tego roku, stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Według szacunków MNiSW, w 2018 r. dotacja dla publicznych uczelni akademickich została zwiększona o ok. 6 tys. zł za każdego cudzoziemca studiującego na pełnym cyklu studiów. Zwiększenie dotacji ma na celu zachęcić uczelnie akademickie do promocji na arenie międzynarodowej, a także do wprowadzania nowych, obcojęzycznych programów kształcenia – podaje MNiSW.