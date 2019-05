Brakuje jeszcze pół miliona wniosków o dopłaty

15 maja mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2019 r., tymczasem jeszcze ok. 500 tys. rolników nie przekazało swojego wniosku - poinformował rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

Wniosek można złożyć obecnie jedynie przez internet za pomocą specjalnej aplikacji eWniosek Plus do 15 maja br. Po tym terminie można jeszcze przesłać dokumenty do 10 czerwca, ale za każdy dzień opóźnienia dopłata zostaje pomniejszona o 1 proc.

Dotychczas do Agencji rolnicy dostarczyli 600 tys. wniosków elektronicznie i ponad 200 tys. oświadczeń w formie papierowej. Oznacza to, że brakuje ok. pół miliona takich dokumentów - zaznaczył rzecznik. W ubiegłym roku ARiMR otrzymała łącznie ok. 1 mln 330 tys. wniosków o dopłaty.

Przy wypełnianiu wniosku, w razie potrzeby, rolnik może liczyć na pomoc pracowników biura powiatowego ARiMR lub Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku znajdują się na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.

Rzecznik poinformował, że wiele biur powiatowych już wydłużyło godziny pracy.

PAP, MS