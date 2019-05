Kwieciński: Nie zmarnujemy ani jednego euro

Do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego dofinansowania unijnego osiągnęła 618 mld zł, a wkład unijny w umowy na realizację inwestycji wyniósł 382 mld zł. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 mld. zł.,tak podsumował bilans półmetku obecnej unijnej perspektywy budżetowej, Jerzy Kwieciński minister inwestycji i rozwoju.

Spośród wszystkich państw członkowskich Polska otrzymała do końca 2018 roku największy zwrot środków z KE, to jest blisko 17 mld euro. Spośród przysługujących Polsce 330 mld zł, w ramach podpisanych umów wykorzystaliśmy już 71 proc. przysługujących nam środków, co przekłada się na 233,5 mld zł- wylicza resort inwestycji i rozwoju.

Jak przyznał minister jesteśmy na dobrej ścieżce żeby Polska wykorzystała 100 proc. środków, które będą dobrze wykorzystane, tak aby ani jedno euro się nie zmarnowało.

Jeśli zestawimy wykorzystanie środków unijnych z różnymi wskaźnikami makro i mikro, nasza gospodarka budzi podziw w państwach europejskich i w samej Komisji Europejskiej. Jesteśmy chwaleni – przyznał Kwieciński.

Według informacji ministerstwa, programy krajowe są lepiej realizowane niż te regionalne. O ile w programach krajowych do końca 2018 r., umowy wyczerpały 74 proc. dostępnych środków, to w regionalnych było to 66 proc.

Najwięcej pieniędzy bo blisko 78 mld zł, zostało przeznaczonych na inwestycje transportowe. Na kolejnych miejscach uplasowały się projekty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej z kwotą 31, 3 mld zł, Badania i Rozwój, na które przeznaczyliśmy ze środków unijnych 21, 5 mld zł. oraz wsparcie konkurencyjności MŚP 18, 3 mld zł.

W tej perspektywie jednak mamy mniej środków na drogi lokalne, a mimo to w budowie jest 1310 km dróg ekspresowych i autostrad, 1900 km dróg wojewódzkich oraz 790 powiatowych. Jednocześnie Kwieciński przyznał, że strona polska bardzo intensywnie negocjuje nową perspektywę budżetową, w różnych formatach z różnymi państwami.

Rozmawiamy bilateralnie, spotykamy się na różnych negocjacjach, w podstolikach, rozmawiamy z państwami, które są płatnikami netto. Przypomnę, że są jeszcze inne środki, o które intensywnie zabiegamy m.in. o środki z Funduszy Norweskich, Funduszy Szwajcarskich czy Planu Junckera - mówi Kwieciński.

Minister jednocześnie przypomniał też, że w wydatkach publicznych wzrasta udział własnych środków, a sukcesywnie spada w nich udział środków unijnych.

O ile kilka lat temu w wydatkach publicznych 50 proc. stanowiły środki unijne to obecnie jest to 30 proc.- twierdzi minister Kwieciński.

Jak dodał szef resortu inwestycji i rozwoju, są niewielkie szanse na uchwalenie unijnego budżetu do końca tego roku.