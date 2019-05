Portal nauczy odsiewać fake newsy od faktów

NASK, którego zadaniem jest m.in. dbanie o bezpieczeństwo w sieci, uznał, że przed wyborami konieczna jest edukacja, dzięki której Polacy nie będą poddawani manipulacji. Sposobem na to ma być portal bezpieczne wybory.pl.

Jak tłumaczyli przedstawiciele NASK, zadaniem portalu będzie nie walka z fakenewsami czy z manipulacją, ale edukacja. Użytkownicy portalu będą mogli się nauczyć, jak sprawdzać wiadomości odczytywane w sieci i jak odróżniać informacje prawdziwe od fałszywych. Z kolei przedstawiciele komitetów wyborczych będą mogli dowiedzieć się, jak przeprowadzić w sieci bezpieczną kampanię oraz uniknąć ataku phisingowego.

O tym, że taka edukacja jest potrzebna, mają świadczyć wyniki badań, przeprowadzonych przez PBS na zlecenie NASK. Wynika z nich, że ponad połowa polskich internautów spotkała się z manipulacją w sieci. Z fake newsami – według wyników – zetknęło się blisko 30 proc. ankietowanych, ponad 15 proc. z trollingiem, niespełna 15 proc. z fałszywymi kontami oraz nieco ponad 8 proc. ze zmanipulowanymi zdjęciami.

Jednak badanie nie wyjaśniło, jak w ogóle ludzie rozpoznają, co jest fake newsem, bo wg sondażu przeprowadzonego przez PBS mniej niż 10 proc. ankietowanych jest w stanie odróżnić w stopniu dobrym lub bardzo dobrym opinię od informacji. A więc – wg PBS – polscy internauci wiedzą, że stykają się z fake newsami, lecz nie bardzo są w stanie odróżnić opinię od informacji, a ok. 20 proc. z nich po prostu nie zadaje sobie trudu, aby dokonać sprawdzenia, czy wiadomość jest prawdziwa. Na dodatek fakt, że wiadomość nie jest prawdziwa, nie przeszkadza 8 proc. z nich w podawaniu jej dalej.

Nie za bardzo wiadomo także, jak mieliby dokonać sprawdzenia wiadomości, bo choć ok. 46 proc. uznało za najbardziej winne szerzeniu fake newsów platformy społecznościowe – takie jak Facebook – to 37 proc. winą za to działanie obarcza telewizje, niewiele mniej – portale telewizyjne, a ok. 1/3 ankietowanych – informacyjne portale internetowe.

Na problem z bezpieczeństwem wyborów zwracał uwagę także minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jesteśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które budzą zainteresowanie za granicą – mówił. – A jedną z kwestii związanych z ich bezpieczeństwem jest zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz.

W tej kwestii jednak nie ma dobrych wiadomości. Facebook – jak powiedział jego przedstawiciel – to kontroli treści na jego stronach zatrudnił polskie biuro AFP, a więc francuskiej instytucji państwowej, opłacanej przez francuski rząd.