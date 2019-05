Czerwińska: Trzeba wypracować jak najlepsze rozwiązania

Minister Teresa Czerwińska na Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń: musimy wypracować najlepsze rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki

W Sopocie rozpoczął się VII Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tegoroczne spotkanie poświęcone jest wyzwaniom, jakie czekają branżę ubezpieczeniową w najbliższych latach. Kongres odbywa się pod hasłem Europa-Innowacje-Regulacje-Inspiracje, a prelegenci i uczestnicy pochylają się m.in. nad wyzwaniami regulacyjnym w perspektywie nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

W Kongresie oprócz przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, jak co roku, biorą udział przedstawiciele władz i nadzoru finansowego. Rząd reprezentowany jest przez minister finansów Teresa Czerwińską i eurodeputowaną Annę Fotygę, która występuje w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, którego list odczytała. List do uczestników Kongresu wystosował również przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych senator Grzegorz Bierecki, który ze względu na obowiązki parlamentarne nie mógł pojawić się w Sopocie, wystosował więc list do zgromadzonych:

Dziękuję PIU za podejmowanie działań służące ochrony interesów konsumentów. Wiem że dla PIU niezwykle ważne są kwestię uregulowania zasad funkcjonowania tzw. kancelarii odszkodowawczych. Mam nadzieję, że przygotowane rozwiązania, podobnie jak w Senacie, zyskają poparcie wszystkich klubów sejmowych i wkrótce będą mogły wejść w życie.

W podobnym duchu mówiła również minister finansów Teresa Czerwińska.

Nie mam wątpliwości, że wszyscy jesteśmy tu w jednym celu – wypracować najlepsze rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki i rynku ubezpieczeń

Minister zwróciła szczególną uwagę na dwa główne wyzwania które czekają branże ubezpieczeniową: innowacje i regulacje, i konieczność znalezienia odpowiedniego balansu między nimi. – Trzeba wypracować takie rozwiązania, żeby pogodzić chłonność innowacji i jednocześnie zachować bezpieczeństwo klientów i bezpieczeństwo sektora ubezpieczeniowego w Polsce – wskazała minister Czerwińska.

Minister finansów zapewniła, że jest w tej kwestii optymistką, a jej optymizm wynika między innymi z bardzo dobrych wyników gospodarczych Polski (co potwierdziła nawet Komisja Europejska) i stabilności polskiego sektora ubezpieczeniowego. Mówiąc o czekających wyzwaniach i regulacjach na pierwszym miejscu minister postawiła Pracownicze Programy Kapitałowe.

Program rusza pierwszego lipca. To będzie dodatkowy bufor bezpieczeństwa dla przyszłych emerytów. W każdym rozwiniętym kraju, takie systemy funkcjonują i doskonale swoje funkcje spełniają. To program ważny nie tylko w sferze indywidualnej, ale też niezwykle ważny dla naszej gospodarki. To szansa na dodatkowy impuls rozwojowy dla rynku kapitałowego. Będzie to miało wpływ na jego głębokość i potencjał – powiedziała Czerwińska i zapewniła, że ten program jest traktowany przez polski rząd priorytetowo. Minister odniosła się również do wyzwań, jakie czekają branżę ubezpieczeniową w perspektywie Brexitu, także „twardego”.

- Polska przygotowała się na ten scenariusz, uchwalając w marcu ustawę na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Zabezpieczyliśmy ubezpieczonych, oraz ubezpieczycieli, przedłużając możliwość dostępu do rynku reasekuracyjnego w Londynie, o co zabiegała PIU – powiedziała minister.

Kolejnym wyzwaniem według minister Czerwińskiej jest ochrona danych osobowych w kontekście rozwoju nowych technologii, co rodzi konieczność nowych regulacji prawnych - Ochrona danych osobowych jest niezwykle wrażliwym i istotnym tematem jeśli chodzi o funkcjonowanie branży ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie tych informacji, zapewnienie zaufania jest kluczowe i należy o tym pamiętać na każdym etapie wdrażania nowych produktów – powiedziała minister.

Mówiąc o nowych technologiach, minister zwróciła uwagę na konieczność zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych, szczególnie w kontekście OC. – Po naszych drogach jeżdżą nowe pojazdy: elektryczne rowery, hulajnogi, które w chwili obecnej, choć coraz liczniejsze, nie są kwalifikowane. Unia Europejska pracuje nad rozwiązaniami i my również będziemy musieli je zastosować – powiedziała minister.

Kongres odbywa się w Sopocie w dniach 8-9 maja.

Piotr Filipczyk