Popyt na kredyty hipoteczne nie maleje

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +16,2% w marcu i była niższa od odczytu marcowego o 10,4 pkt proc. Oznacza to, że w kwietniu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 16,2% r/r.

Chociaż w kwietniu 2019 r. wartość indeksu była niższa o 10,4 pkt. proc., w relacji do odczytu marcowego, to wszystkie cztery tegoroczne odczyty zanegowały negatywną obserwację z grudnia 2018 r., kiedy to wartość Indeksu była najniższym odczytem od września 2012 r. - czytamy w komunikacie.