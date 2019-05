Energetyka: Decentralizacja czy duża produkcja?

W Polsce należy zwrócić uwagę na przyszłościowe rozwiązania w zakresie energetyki – dostawę energii przez zdecentralizowane systemy. Działa w nich wielu producentów, a dostęp do rynku i dystrybucji jest znacznie prostszy niż obecnie.

Teraz ewidentnie stawiamy na duże, profesjonalne firmy w dostawach energii. Idąc za trendem światowym – który będzie stanowił przyszłość w tym zakresie – należałoby posługiwać się rynkiem dostawców mniejszych. Chodzi o działania, jak w przypadku konsumentów rynku prosumenckiego, dotyczącego niewielkich przedsiębiorstw.

– To kwestia przestawienia filozofii państwa, które zarządza procesami gospodarczymi – powiedział Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej – Z jednej strony wydaje się, że obecnym model jest najprostszy, daje kontrolę nad dużymi producentami energii i nakładanymi podatkami. W ten sposób można realizować zyski i cele. Wydaje się jednak, że w systemie rozproszonym także jest wiele korzyści. Bardzo wielu dostawców musiałoby najpierw zamówić sprzęt, płacić podatek dochodowy i zatrudnić pracowników. To bardzo poważny rynek, który mógłby zasilić kasę państwa. Oczywiście nie byłby kontrolowany tak łatwo, jak duzi gracze. Państwo może być za bardzo przyzwyczajone do dawnego modelu i być może warto zrobić krok w stronę nowych, przyszłościowych rozwiązań – wskazał Soroczyński.

eNewsroom.pl/ as/