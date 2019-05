Orlen podarował KAS specjalistyczne samochody

Koncern przekazał Krajowej Administracji Skarbowej 15 nowoczesnych samochodów, które pozwolą na dalsze skuteczne przeciwdziałanie oszustwom podatkowym na rynku paliw.

Samochody zostały wyposażone w specjalny cyfrowy system łączności ADAM, kompatybilny z obecnie używanym przez służby skarbowe. Darowizna wzmocni flotę samochodów KAS w 9 województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, wielkopolskim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim.

To kolejny krok wspierający działania administracji państwowej na rzecz walki z szarą strefą, dzięki którym w ostatnich latach legalna konsumpcja oleju napędowego w Polsce wzrosła o ok. 30 proc. Wcześniej PKN ORLEN przekazał organom skarbowym 7 mobilnych laboratoriów, pozwalających na szybkie badanie transportowanych w Polsce paliw, pod kątem zgodności ich składu z obowiązującymi przepisami.

Wdrożony przez premiera Mateusza Morawieckiego pakiet paliwowy i podjęte przez rząd działania na rzecz walki z szarą strefą, pokazały z jak olbrzymią skalą problemu mieliśmy wcześniej do czynienia. Wzrost legalnej konsumpcji oznacza nie tylko większe przychody Koncernu i lepszą jakość paliw dla klientów, ale także większe wpływy do budżetu państwa. W ubiegłym roku odprowadziliśmy do budżetu 36 mld zł, to o 11 mld zł więcej niż w roku 2015. W tym kontekście szczególnie ważne jest kontynuowanie działań na rzecz legalnego rynku paliw, w które jako największa polska firma paliwowa aktywnie się włączamy – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Walkę z szarą strefą w obrocie paliwami jest dla nas kluczową kwestią przy uszczelnianiu systemu podatkowego. Dzięki realizacji przez KAS działań kontrolnych w obszarze towarów akcyzowych i podatku VAT skutecznie redukujemy szarą strefę i wspieramy uczciwe firmy. Przekłada się to na realny wzrost wpływów do budżetu państwa – powiedział wiceminister finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.