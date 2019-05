Firmom coraz mocniej brakuje ludzi

Szacowane przez resort pracy rekordowo niskie bezrobocie za kwiecień to wiadomość dobra dla pracowników, bo ich przewaga w stosunku do pracodawców się umacnia. Firmy z kolei mają coraz większy problem.

Dlatego organizacje pracodawców zwracają uwagę, że bez napływu cudzoziemców, którzy masowo obejmują wakaty, trudno sobie wyobrazić dalszy rozwój firm.

Z danych resortu pracy wynika, że pod koniec kwietnia liczba bezrobotnych wyniosła 939,7 tys. osób, to o 45 tysięcy mniej niż przed miesiącem i o ponad 102 tysiące mniej niż pod koniec kwietnia ubiegłego roku. Stopa bezrobocia szacowana jest na 5,6 proc., a spadek liczby bezrobotnych w kwietniu 2019 r. wystąpił we wszystkich województwach.

Minister Elżbieta Rafalska wyjaśnia, że o spadku bezrobocia w kwietniu zdecydowało, (oprócz spadku nowych rejestracji bezrobotnych) przyspieszenie prac sezonowych w takich branżach jak budownictwo, rolnictwo, ogrodnictwo czy rolnictwo.

Informacje dobre dla pracowników nie oznaczają tego samego dla pracodawców. Potwierdzają to badania przeprowadzonego przez Business Centre Club.

Wynika z nich, że największym problemem w prowadzeniu biznesu w poprzednim roku były trudności z pozyskaniem pracowników. Aż 3 na 4 ankietowanych firm wskazało właśnie ten problem.

W opinii BCC bez napływu około półtora miliona osób do pracy z innych krajów w ciągu kilku ostatnich lat, PKB Polski mogłoby by być znacznie niższe - nawet o 10 proc. Dlatego konieczne jest przyspieszenie prac legislacyjnych po to, aby ułatwić i usprawnić legalizację pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Do proponowanych zmian należałoby np. wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę, a tylko na podstawie oświadczenia dla przez cudzoziemców z wybranych państw. Chodzi gównie o obywateli Ukrainy, ale także Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii. Chodziłoby także o rozszerzenie listy krajów, których obywatele mogą korzystać z uproszczonej procedury legalizacji pracy, m.in. o państwa azjatyckie, takie jak Indie, czy Bangladesz.

W przypadku pobyt cudzoziemców ważne byłoby, zdaniem BCC, odstąpienie od konieczności ponawiania procedury uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę przez cudzoziemca, wtedy, gdy zmienia on pracodawcę.

Istotne byłoby też zapewnienie wzrostu liczby kadry urzędniczej w urzędach wojewódzkich odpowiedzialnej za spawy pracy dla cudzoziemców. A także przekazanie części kompetencji urzędów wojewódzkich do powiatowych urzędów pracy, w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń na pracę.

Również Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od dawna postuluje wszelkiego rodzaju ułatwienia związane z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców nie tylko z Ukrainy,ale przede wszystkim właśnie dla nich.

Osobną sprawa, z którym decydenci będą się w kolejnych nie tylko miesiącach, ale pewnie też latach zmagać, to próba przyciągnięcia do kraju polskich emigrantów głownie z Wysp Brytyjskich.