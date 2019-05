Wild: CPK to również nowa sieć dróg i kolei

Jeszcze w tym roku będzie rozpisany przetarg - i być może rozstrzygnięty - na inwentaryzację środowiskową sieci kolejowej, która połączy Centralny Port Komunikacyjny (CPK) z Warszawą, a także z Płockiem, Włocławkiem, Toruniem i Gdańskiem - zapowiedział wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

Jak podkreślił, projekt CPK „to nie tylko nowe lotnisko, które będzie w stanie zastąpić Lotnisko Chopina w Warszawie, przejmując całość ruchu transferowego, przesiadkowego z tego portu, to także nowy system kolei w Polsce i sieć drogowa w pobliżu Warszawy”.

Podkreślił przy tym, że w przypadku Płocka efektem realizacji programu inwestycji w ramach CPK będzie poprawa „dostępności komunikacyjnej w sposób skokowy” - jak wyliczył, do Warszawy koleją będzie można dojechać z tego miasta w ciągu w 45 minut, a do CPK i lotniczego Portu Solidarności w 25 minut.

Wiceminister infrastruktury przypomniał, że w Polsce jest 28 miast o liczebności od 100 tys. do 250 tys. mieszkańców, a wśród nich są Płock, Gdynia, Rzeszów czy Koszalin.

Wild wyjaśnił jednocześnie, że projekt CPK przewiduje również rozbudowę infrastruktury drogowej.

Jak przyznał Wild, w związku z budową CPK, „decyzja co do dalszego losu Lotniska Chopina jest z jednej strony decyzją biznesową - nie może zagrozić i nie zagrozi w żaden sposób projektowi CPK, jednocześnie jest decyzją polityczną w tym zakresie, że nie możemy dopuścić do tego, aby mieszkańcom Warszawy pogorszyła się jakość oferty lotniskowej”.

To co mogę już dzisiaj powiedzieć, czego jesteśmy pewni, to nawet jeśli Lotnisko Chopina będzie funkcjonowało po otwarciu CPK, to skala jego działalności będzie nieporównywalna z tym, co jest obecnie - oświadczył wiceminister infrastruktury. Zauważył, że aktualnie liczba lotów przesiadkowych na Lotnisku Chopina to 50 proc.

To, co jest pewne, to fakt, że całość ruchu transferowego zostanie przeniesiona na CPK. Jednocześnie Lotnisko Chopina na pewno nie będzie lotniskiem niskokosztowym, bo to byłoby marnotrawstwo publicznych pieniędzy” - powiedział Wild.