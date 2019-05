Nowy Word: Cenzura politycznie niepoprawnych określeń

Wszystko wskazuje na to, że cenzura dopadnie ludzi pragnących się wypowiedzieć bez względu na wszystko - nowa odsłona programu Microsoft Word ma „poprawiać” teksty po to by były bardziej postępowe i politycznie poprawne.

O sprawie informuje FastCompany.com. Nowy projekt Microsoftu ma nosić nazwę „Pomysły w Wordzie” i polegać na formatowaniu tekstu, które następować będzie automatycznie, być może nawet wbrew woli piszącego.

Program będzie od teraz modyfikował „wrażliwe” zwroty, np. termin „niepełnosprawny” lub „niepełnosprawna” zamieni na politycznie poprawny i neutralny płciowo - „osoba z niepełnosprawnością”.

Podobnie ma prezentować się sytuacja w przypadku „obraźliwych” zwrotów. Będzie też podkreślał fragmenty tekstu, wskazujące na uprzedzenia płciowe.

I tak na przykład słowo „listonosz” zostanie automatycznie zastąpione zwrotem „osoba roznosząca pocztę” a „kongresmen” na „osoba zasiadająca w kongresie”.

Przedstawiciele Microsoftu przyznają, iż celem działania programu jest taka zmiana terminów by te „działały lepiej”.

