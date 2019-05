PWPW: Ruszyła rejestracja w systemie Track&Trace

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) udostępniła system elektronicznej rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem wyrobów tytoniowych na polskim rynku, podała PWPW. Sieci handlowe, sklepy i punkty zajmujące się handlem wyrobami tytoniowymi już od dzisiaj, na dziesięć dni przed rozpoczęciem obowiązywania unijnej dyrektywy dotyczącej systemu Track&Trace, mogą swobodnie dokonać procesu rejestracji swojej działalności.

To dobra wiadomość dla 100 000 detalistów i 900 hurtowni w naszym kraju, choć oczywiście są obawy, czy wszyscy zdążą zarejestrować się w 6 dni roboczych, jakie pozostały do uruchomienia systemu, który musi działać od 20 maja br. - powiedział dyrektor Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński, cytowany w osobnym komunikacie.

Proces rejestracji w systemie przygotowanym przez PWPW zajmuje kilka minut. Można go wykonać na dowolnym urządzeniu elektronicznym, tj. komputerze, tablecie czy smartfonie. Dodatkowo, system pozwala producentom, dystrybutorom i hurtownikom rejestrować wiele firm jednocześnie, co znacznie skraca i ułatwia proces rejestracji, podano.

Przygotowując system, dołożyliśmy wszelkich starań, by uczynić zarówno proces rejestracji, jak i wnioskowania o kody dla zakładów i maszyn jak najbardziej przyjaznym dla użytkowników. Jednocześnie uzyskaliśmy status agencji wydającej najkrótszy prefiks w UE, dzięki czemu producenci dysponującymi najszybszymi maszynami, jakie znajdują się na liniach produkcyjnych w polskich fabrykach, będą mogli produkować swoje wyroby bez spowolnień - powiedziała kierownik projektu w PWPW Karolina Lesiak.

Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej, 20 maja br. w życie wchodzą przepisy, które nakładają obowiązek rejestracji wyrobów tytoniowych na terenie UE w systemie śledzenia Track&Trace. Celem wprowadzenia systemu było wyeliminowanie z obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych, przypomniano.

W związku z powyższym od 20 maja 2019 r. producenci, dystrybutorzy oraz hurtownicy będą mieli obowiązek rejestracji każdorazowego wejścia w posiadanie wyrobów tytoniowych oraz monitorowania ich przemieszczania. Powyższe nie dotyczy detalistów, których jedynym obowiązkiem jest rejestracja w systemie udostępnionym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Może ona zostać wykonana samodzielnie lub przy pomocy podmiotów trzecich np. hurtownika, dystrybutora czy producenta, wskazano także.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła rejestrację podmiotów gospodarczych, w tym sklepów i hurtowni, które prowadzą sprzedaż wyrobów tytoniowych, podała Polska Izba Handlu (PIH). Rejestracja jest częścią unijnego systemu śledzenia ruchu i pochodzenia tych produktów.

Polska Izba Handlu podkreśla, że zdecydowanie potrzebna jest szeroka akcja informacyjna skierowana do detalistów przekazująca także wiedzę, jak postępować w sytuacji, kiedy sklep nie ma dostępu do internetu - takie przypadki także nie są odizolowane. Do tej pory informację w tym zakresie starała się prowadzić Polska Izba Handlu, ale potrzebne jest szerokie wsparcie instytucji państwowych. Czasu jest mało, a zakres zadań w tym zakresie jest potężny - podsumował Ptaszyński.