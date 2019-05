KGHM: Nie spodziewamy się przeceny miedzi

KGHM Polska Miedź nie spodziewa się radykalnej przeceny ceny miedzi i uważa, że może ona się wręcz poprawić, poinformował prezes KGHM Marcin Chludziński.

Cena jest bardzo wrażliwa na to, co płynie z rynków w kontekście relacji USA-Chiny. Każda wypowiedź np. o tym, że zawieszamy negocjacje, wprowadzamy nowe cła, zastanawianie się, czy premier albo wicepremier Chin przyjedzie do USA - te wszystkie kwestie rzutują na cenę. Uważamy, że nie należy się spodziewać radykalnego przecenienia surowca. Uważamy, że ta cena może się wręcz poprawić - powiedział Chludziński dziennikarzom w Hucie Miedzi „Cedynia” w Orsku.