Rusza "hub lobbingowy" Polski w UE

W czwartek w Brukseli odbędzie się otwarcie Business & Science Poland (BSP), czyli ośrodka, którego celem ma być wciągnięcie w proces lobbowania na rzecz polskiej nauki i przedsiębiorczości jak największej liczby firm. W inauguracji BSP weźmie udział premier Mateusz Morawiecki, a także wiceszef Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz.

Formalnie Business & Science Poland to Związek Pracodawców zarejestrowany w Polsce. Jego szefem w kraju jest prawnik, przez wiele lat partner w warszawskim biurze kancelarii White&Case, w przeszłości związany również z kojarzonym z PiS Instytutem Sobieskiego, Tomasz Chmal. W belgijskiej stolicy „hubem lobbingowym” - jak określa się tę reprezentację - pokieruje ekspert ds. gospodarczych i handlowych Bartek Czyczerski, który do tej pory pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

Business & Science Poland ma prestiżowy adres w Brukseli, przy Rue Belliard 40 w dzielnicy europejskiej. Biuro liczy ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni. Jego eksperci mają zajmować się wsparciem polskich przedsiębiorców i nauki na forum instytucji UE.

„Business and Science Poland to inicjatywa biznesowa, ale zainspirowana i wspierana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ma przede wszystkim zwiększyć skuteczność polskiego lobbingu w Brukseli, tak by prawo ustanawiane na szczeblu unijnym w większym niż dotychczas stopniu uwzględniało interesy naszej gospodarki i przedsiębiorstw. To o tyle ważne, że wspólnotowe prawo w bardzo dużym stopniu określa warunki, w jakich polski biznes funkcjonuje” - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.