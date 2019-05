Pożyczka Gotówkowa w Kasie Stefczyka

Pierwsza Komunia Święta to jedno z najdonioślejszych wydarzeń w życiu duchowym zarówno dzieci jak i dorosłych. Tak ważny dzień wymaga odpowiedniej oprawy. Aby spokojnie zaplanować wszystkie wydatki związane z tą uroczystością, warto wspomóc się pożyczką w Kasie Stefczyka.

Przystąpienie do sakramentu eucharystii jest, i powinno być, przede wszystkim przeżyciem religijnym. Pierwsze pełne spotkanie z Bogiem wymaga duchowego przygotowania, skupienia i modlitwy. W polskiej kulturze dzień ten jest także bardzo silnie związany z rodziną. Wspólny obiad, na który przychodzą krewni i przyjaciele, pamiątkowe zdjęcia i prezenty dla dziecka – to wszystko sprawia, że musimy liczyć się z pewnymi wydatkami. By nie nadwyrężać zbytnio domowego budżetu warto zwrócić się po pomoc do Kasy Stefczyka, która proponuje Pożyczkę Gotówkową (RRSO: 15,37%). Dzięki tej propozycji będzie można sfinansować zarówno Pierwszą Komunię Świętą, ale także wymarzone wypady majówkowe czy inne plany wyjazdowe.

Oferta Kasy Stefczyka to dopasowany indywidualnie dla każdego klienta produkt, na atrakcyjnych warunkach. Można ją otrzymać zarówno na niewielkie kwoty np. 1000 zł, jaki i większe sumy, np. 200 tys. zł. Pożyczka ta zapewnia również dogodny okres kredytowania – nawet do 120 miesięcy, przyjazne zasady spłaty, w tym możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia. Ważna jest także możliwość skorzystania z wakacji kredytowych po spełnieniu określonych warunków, a także szybka decyzja kredytowa.

W Kasie Stefczyka można otrzymać Pożyczkę Gotówkową, która umożliwi przygotowanie Pierwszej Komunii Świętej dziecka czy zrealizować inne plany. Oto jej zalety:

-raty rozłożone na wygodny okres – nawet na okres 10 lat

-możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty

-wstępna informacja kredytowa nawet w 15 minut!

-wypłata gotówki nawet w ciągu jednego dnia

-możliwość skorzystania z wakacji kredytowych po spełnieniu określonych warunków

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) Pożyczki Gotówkowej wynosi 15,37%.