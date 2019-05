Rekompensaty nie zmienią decyzji ArcelorMittal

Planowana ustawa dotycząca rekompensat pośrednich kosztów CO2 dla przemysłów energochłonnych, w tym hutnictwa, niekoniecznie spowoduje odwrócenie decyzji ArcelorMittal w sprawie wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

W komunikacie ArcelorMittal i w rozmowach, które z nimi prowadzimy cena energii to nie jest pierwsza przyczyna. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i ceny uprawnień do emisji CO2 są tym pierwszym powodem, który staje się nie do udźwignięcia dla branży stalowej - powiedziała Emilewicz dziennikarzom w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia.