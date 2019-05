Rozpoczął się XI Europejski Kongres Gospodarczy

W Katowicach rozpoczął się w poniedziałek Europejski Kongres Gospodarczy - jedno z największych wydarzeń biznesowych w Europie środkowej. Organizatorzy spodziewają się, że 11. edycja kongresu będzie rekordowa pod względem frekwencji - udział zapowiedziało ponad 12 tys. gości.

Kongres otworzyli w katowickim Spodku gospodarze miasta i regionu: marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, prezydent Katowic Marcin Krupa, a także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Prezydent Katowic Marcin Krupa ocenił, że w ciągu dziesięciu minionych edycji katowicki kongres stał się „solidną marką”, a obecnie wchodzi w nową dekadę.

Będzie to dekada nowego otwarcia; dekada dyskusji nad tym, co dalej z Unią Europejską, jak będą wyglądały przyszłe polityki, które mają powodować rozwój gospodarczy naszych miast, naszych krajów - powiedział prezydent miasta.

Krupa podkreślił, że podczas dorocznego kongresu w stolicy Górnego Śląska spotyka się biznes, polityka różnych szczebli: krajowego, europejskiego i samorządowego, a także eksperci, naukowcy i media z różnych części Europy.

Jak mówił prezydent, tocząca się w Katowicach debata zawsze oparta jest „na tym co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli”.

Dialog oznacza, że ludzie wychodzą z ukrycia, że nawiązują kontakty; dialog to przede wszystkim budowa wzajemności. Takiego dialogu wszystkim życzę - podsumował Marcin Krupa, nawiązując do myśli ks. prof. Józefa Tischnera.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski zaznaczył, że region aktywnie wspiera gospodarkę, a zgodna współpraca jego instytucji i organizacji zwiększa jego szanse rozwojowe.

Ślązacy to ludzie pracowici, kreatywni, innowacyjni, oddani swojemu regionowi. Tu jest świetne miejsce do robienia biznesu i rozwoju. Nasza gospodarka jest w okresie transformacji: jesteśmy oparci o przemysł ciężki, motoryzacyjny, ale jesteśmy bardzo otwarci na nowe możliwości - zadeklarował.

Chełstowski przywołał casus miasta Detroit, które - jak mówił - przespało swoją szansę dywersyfikacji gospodarki i w następstwie tego upadło. Wyraził nadzieję, że dyskusja na kongresie będzie sprzyjała nowym możliwościom rozwoju regionu.

Organizator kongresu, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik podkreślił, że Europejski Kongres Gospodarczy od lat pomaga realizować ważną potrzebę otwartej debaty o wspólnej europejskiej przyszłości; o tym co ważne i co każdego z nas dotyczy. Jak mówił, kongres - z roku na rok rekordowy pod względem frekwencji - organizowany jest nie dla statystyk, a dla przedsiębiorców.

Kongres ma trzy główne cele: jest zdecydowanym głosem biznesu, wspiera ideę europejskiej współpracy, integracji i dialogu; to trzy dni spotkań przedstawicieli różnych środowisk. Biznes to rozmowa, a my staramy się stwarzać do niej najlepsze warunki - wyjaśnił Kuśpik.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ocenił, że na kanwie dyskusji podczas katowickiego kongresu niejednokrotnie rodziły się dobre dla gospodarki rozwiązania. Przypomniał inicjatywy rządu - plan i Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego oraz Program dla Śląska, którego wartość to 50 mld zł.

Wieczorek przypomniał, że na Śląsku powstała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - jedyna taka w kraju.

To wszystko świadczy o tym, jak ważny jest ten region dla państwa polskiego” - powiedział wojewoda. Ocenił, że Polska jest krajem stabilnym i dynamicznie rozwijającym się. Jak podkreślił, kluczowe jest, by cała Polska rozwijała się w sposób równomierny i każda część kraju mogła uczestniczyć we wzroście gospodarczym. Województwo śląskie, Śląsk, jest gospodarczym sercem Polski; to serce bije stabilnie, ale aby biło mocniej, potrzebna jest współpraca wszystkich nas - powiedział.

Na program trzydniowego kongresu składa się ponad 150 sesji tematycznych z udziałem przeszło tysiąca prelegentów i panelistów, a także liczne wydarzenia towarzyszące. Największe z nich to rozpoczynające się we wtorek European Start-up Days, prezentujące nowoczesne technologie i innowacyjne pomysły na biznes - impreza skupi ok. 3 tys. uczestników. Ponadto zaplanowano wręczenie nagród w konkursach TOP Inwestycje Komunalne i Inwestor bez Granic.

Miejscem debat jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i pobliska hala widowiskowo-sportowa Spodek. W poniedziałkowym panelu inauguracyjnym, zatytułowanym „Nowa Unia - młoda Unia”, biorą udział m.in. były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, szef Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahier, była premier Słowacji Iveta Radiczova, minister ds. europejskich Konrad Szymański, a także przedstawiciele organizacji młodzieżowych.

W ciągu trzech dni wśród gości kongresu będą m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz, a także ministrowie polskiego rządu, m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a także ministrowie: infrastruktury - Andrzej Adamczyk, finansów - Teresa Czerwińska, przedsiębiorczości i technologii - Jadwiga Emilewicz, środowiska - Henryk Kowalczyk, inwestycji i rozwoju - Jerzy Kwieciński oraz energii - Krzysztof Tchórzewski.

Obrady i debaty XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego będziemy relacjonować na portalu wGospodarce.pl oraz telewizji internetowej wPolsce.pl.

Tygodnik „Sieci”, w wydaniu, które będzie w kioskach od poniedziałku publikuje specjalny 16-kolumnowy dodatek poświęcony Kongresowi.

W poniedziałek jednym z wiodących tematów debat jest przedstawiony przez resort energii projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Mowa będzie także o postępie prac zmierzających do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W kuluarach kongresu planowane jest m.in. podpisanie porozumienia pomiędzy JSW Koks a firmą Rafako, dotyczącego budowy Elektrociepłowni Radlin. W centrum kongresowym otwarta zostanie wystawa zatytułowana „Stop! Smog”. Swoją premierę będzie miał raport „Współpraca Konwencjonalnych Źródeł Węglowych i Wielkoskalowego OZE”.

W programie trzydniowego kongresu znalazły się dyskusje o przyszłości UE po majowych wyborach do europarlamentu oraz panele dotyczące rozmaitych czynników kształtujących dziś europejskie realia i perspektywy rozwojowe. Zaplanowano sesje poświęcone rewolucji cyfrowej w kontekście wpływu przemian technologicznych na gospodarkę, życie społeczne, instytucje i relacje międzyludzkie.

W ramach kongresu odbędą się liczne międzynarodowe fora gospodarcze poświęcone perspektywom rozwoju współpracy Polski i krajów środkowej Europy z Chinami, krajami Afryki czy z państwami Ameryki Łacińskiej. Mowa będzie również o transformacji gospodarczej, energetycznej i społecznej regionów górniczych w Europie - w tym Górnego Śląska, którego stolica już po raz jedenasty jest gospodarzem kongresu.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego od jego pierwszej edycji w 2009 r. jest Grupa PTWP SA. Nad merytorycznym kształtem i jakością agendy kongresu czuwa rada programowa pod przewodnictwem b. premiera i b. przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Relacje z kongresu co roku przekazuje ok. pół tysiąca dziennikarzy z prawie 200 polskich i zagranicznych redakcji.

