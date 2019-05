EKG: Szczególną rolę upatrujemy w offshore

Wiele wskazuje na to, że obawy o niewykonanie celu OZE na 2020 r. słabną i jest duża szansa, ze sobie z tym tematem poradzimy - oświadczył minister energii Krzysztof Tchórzewski w poniedziałek na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Tchórzewski wskazał przede wszystkim na dobre perspektywy dla planowanych na ten rok aukcji dla OZE, dzięki którym rząd planuje doprowadzić do powstania 3,5 GW nowych mocy odnawialnych.

Jak podkreślał, w końcowej wersji „Polityki energetycznej Polski” do 2040 r. (PEP) rząd będzie chciał pokazać, że po 2040 r. dalej w Polsce istnieć będzie energetyka wiatrowa na lądzie. Wskazują na to zamiary modernizacyjne i przymiarki do najbliższych aukcji - poinformował.

Obrady i debaty XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego relacjonujemy na portalu wGospodarce.pl oraz telewizji internetowej wPolsce.pl.

Tygodnik „Sieci” publikuje w bieżącym wydaniu specjalny 16-kolumnowy dodatek poświęcony Kongresowi.

Tchórzewski dodał, że trwają dyskusje nad 21 proc. celem OZE na 2030 r., proponowanym w projekcie PEP. Szczególną rolę upatrujemy w offshore i fotowoltaice - zaznaczył.

Zauważył też, że być może - dzięki postępom technologicznym i większej efektywności - wzrost zużycia energii będzie niższy od założonego pierwotnie w projekcie PEP.

Zwrócił również uwagę na rozwój sektora energetyki rozproszonej, obywatelskiej i prosumenckiej. Przyjęty przed trzema laty kierunek powoduje dynamiczny rozwój tej sfery, do prawie 60 tys. instalacji obecnie - wskazał.

Tchórzewski mówił, że dalsza transformacja energetyki to dywersyfikacja struktury wytwarzania i obniżania emisji. Dla takiego celu nie możemy się skupiać na pojedynczych elementach, jak np. udział węgla - zaznaczył.

Bezpieczeństwo energetyczne polski wymaga aby pracować nad technologiami węglowymi, aby były coraz bardziej efektywne i mniej emisyjne - dodał minister. W jego ocenie, „robimy bardzo duże kroki do przodu, co przenosi się na redukcję emisji”. „I to jest cel, który sobie stawiamy” - dodał.

Tchórzewski zaznaczył, że „bez zmian zakładamy” wprowadzenie atomu po 2033 r., jednocześnie przygotowując się do tego, by źródła gazowe odgrywały ważną rolę.

Projekt PEP jest już po konsultacjach publicznych, Ministerstwo Energii pracuje nad zgłoszonymi uwagami i zamierza przedstawić dokument Radzie Ministrów w połowie roku.

SzSz (PAP)