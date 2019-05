EKG: Planowanie jest kluczowe dla energetyki

Szefowie największych spółek energetycznych zapowiedzieli podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach dostosowanie ich strategii do Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. (PEP)., nad której projektem pracuje ciągle Ministerstwo Energii.

Jak mówił Henryk Baranowski, prezes PGE, największej polskiej spółki energetycznej, dla energetyki zasadnicze znaczenie ma planowanie długoterminowe, wykraczające poza okres funkcjonowania zarządów spółek, na okres 15 i więcej lat, aby zapewnić ciągłe dostawy energii do odbiorców końcowych i przemysłu.

Baranowski ocenił, że są pewne zjawiska, od których odwrotu nie ma, bo wyznaczają je megatrendy, np. megatrend transformacji, który dąży do niskiej emisji. Jak dodał, należy szybko znaleźć odpowiedzi na zmieniające się otoczenie i np. polityki promujące OZE. Według niego energetyka wymaga maksymalnej niezależności decyzyjnej w zakresie m.in. budowy źródeł, które mają zapewnić bezpieczeństwo.

Prezes Taurona Filip Grzegorczyk mówił z kolei, że spółka wkrótce ma pokazać aktualizację strategii, która lepiej dostosuje firmę do megatrendów pokazanych w PEP.

Bezpieczeństwo jest fundamentalne, ale prowadzimy też biznes, który musi być opłacalny - zauważył.

Jego zdaniem nowe technologie węglowe pozwalają mocno zredukować emisję, warto więc wydobywać węgiel dla nowoczesnych bloków.

Według wiceprezesa Energi Jacka Kościelniaka, spółka realizuje swoje cele, czyli rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz obniżanie emisji i OZE. Wymienił tu m.in. przetarg na budowę elektrowni gazowej w Grudziądzu czy rozpoczęcie budowy nowej farmy wiatrowej. „Strategię grupy będziemy modyfikować pod kątem PEP” - poinformował.

Natomiast prezes Enei Mirosław Kowalik ocenił, że PEP pokazuje cele strategiczne po to, żeby inne obszary gospodarki zobaczyły, w jaki sposób energetyka będzie się rozwijała. Zauważył, że nacisk położony jest na wytwarzanie, bo to gwarancja bezpieczeństwa, natomiast firmy muszą w sposób elastyczny dostosowywać się do otoczenia, które współtworzy UE.

Oczekiwania klientów ostatnio wzmocniły się w obszarach ekologii i digitalizacji - zaznaczył Kowalik.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak stwierdził, że w obecnej strategii spółki nie ma nic, co byłoby sprzeczne z projektem PEP. Energetyka coraz częściej sięga po gaz z uzasadnionych powodów, ale dotąd ryzyko dostaw gazu ze Wschodu było skrajnie wysokie, stąd „ryzyko budowy wytwarzania na gazie” - mówił.

Woźniak poinformował, że teraz mamy wiarygodnych partnerów jako dostawców, a sytuacja ulegnie całkowitej zmianie w 2022 r., kiedy wygaśnie „wysoce ryzykowny” kontrakt z Gazpromem. Podkreślił ponadto, że „niedopuszczalne są bariery, opóźnienia w wydawania koncesji na gaz krajowy”. Te przeszkody, oświadczył, „powinny być raz na zawsze usunięte”.

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala stwierdził z kolei, że węgiel obok gazu i atomu to źródło w pełni sterowalne. Jak mówił, PEP w projektowanym kształcie pozwoli na kontynuowanie działalności PGG w sposób niezakłócony, jako dostawcy paliwa dla nowoczesnych jednostek wytwórczych przez następne 20 lat.

Podsumowując dyskusję minister energii Krzysztof Tchórzewski przyznał, że transformacja energetyczna jest nieuchronna, a w związku z nią musi powstać nowy przemysł energetyczny. Jego zdaniem, „jeżeli nie przeniesiemy na inne regiony świata walki z emisją, gospodarczo będziemy ginąć”. Dlatego konieczne jest opodatkowanie przez UE „śladu węglowego” dla importowanych towarów. Według niego powinien to być postulat dla wszystkich nowo wybranych europosłów.

SzSz(PAP)