Leasing w Polsce rośnie w dwucyfrowym tempie

Europejski rynek leasingu w 2018 roku wzrósł o 7,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, w Polsce odnotowano wzrost o 21,8 proc. - podał w poniedziałek w komunikacie Związek Polskiego Leasingu (ZPL). Polska awansowała na 5. miejsce w europejskim rankingu

Polska branża leasingowa dzięki wysokiemu poziomowi finansowania przedsiębiorstw awansowała z 7. na 5. miejsce w europejskim rankingu. To najwyższa lokata zajmowana przez polską branżę leasingową w historii - czytamy w komunikacie.

Wynik polskiego sektora leasingowego i jego awans w Europie szczególne nas cieszy w kontekście 15. rocznicy przystąpienia przez Polskę do struktur Unii Europejskiej. Rosło znaczenie leasingu, jako formy wsparcia w pozyskiwaniu środków unijnych” - zaznaczył, cytowany w komunikacie dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu Andrzej Bugajski.

ZLP wskazał, że wyniki europejskiej branży leasingowej różnią się w zależności od rodzaju finansowanych aktywów, chociaż zarówno rynek nieruchomości, jak i ruchomości wykazały wzrosty w 2018 roku. Ten pierwszy urósł o 3,2 proc., drugi trzy razy szybciej (9,8 proc.) - podano.

Dodano, że również wyniki poszczególnych europejskich rynków są znaczne zróżnicowane. Niektóre zanotowały niewielkie spadki, a w innych nastąpił dwucyfrowy wzrost, w tym w Polsce, gdzie odnotowano blisko 22 procentową dynamikę rok do roku.

Zyskał rynek leasingu pojazdów, poprawiając wynik o 5,9 proc. w stosunku do 2017 roku, jednak jak wskazuje Leaseurope, jest to rezultat nieco słabszy w stosunku do poprzednich lat - podano w komunikacie. Dodano, że z analizy europejskiej organizacji pokazują, że nowe normy emisji spalin, które weszły w życie w 2018 r. prawdopodobnie będą miały wpływ na tę część rynku leasingu w kolejnych miesiącach.