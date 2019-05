Francja nie umie zapewnić bezpieczeństwa osobom LGBT

231 fizycznych napaści na przedstawicieli mniejszości seksualnych (LGBT) odnotowano we Francji w 2018 roku - wynika z dorocznego raportu organizacji SOS Homophobie. To najwyższa zarejestrowana przez nią liczba takich ataków w ciągu roku.

„2018 był czarnym rokiem dla osób LGBT” - podkreślili we wstępie do przedstawionego we wtorek raportu współprzewodniczący SOS Homophobie Veronique Godet i Joel Deumier.

Poprzedni rekord, jeśli chodzi o liczbę fizycznych ataków - 188, padł w 2013 roku i był wiązany z legalizacją zawierania małżeństw przez pary tej samej płci.

W 2018 roku nastąpił wzrost liczby takich napaści o 66 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ogółem SOS Homophobie otrzymała w zeszłym roku ponad 1,9 tys. zgłoszeń o „homofobicznych czynach”; to o 15 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najczęściej sygnalizowane przez osoby LGBT były przypadki otwartego wyrażania sprzeciwu wobec ich orientacji seksualnej oraz wygłaszane pod ich adresem zniewagi; ponadto zgłaszano działania dyskryminacyjne, nękanie, pogróżki, zniesławianie i fizyczne napaści.

Autorzy raportu podkreślają, że miejscem, w którym homofobiczne poglądy są najczęściej prezentowane, od lat pozostaje internet, w tym media społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter.

Tymczasem z opublikowanego w poniedziałek badania ośrodka Ifop wynika, że więcej niż co piąta osoba deklarująca się jako należąca do społeczności LGBT podaje, że w swoim życiu padła ofiarą przemocy fizycznej we Francji. Ogółem napaści fizycznej z powodu swojej orientacji homoseksualnej doświadczyło 22 proc. osób LGBT.

Między czerwcem 2018 roku a kwietniem br. liczba takich osób wzrosła ponad dwukrotnie z 3 do 7 proc.; ponad połowa (60 proc.) z nich przyznała, że w minionym roku miała myśli samobójcze. W większości przypadek agresor to mężczyzna poniżej 30. roku życia, działający na oczach towarzyszącej mu grupy.

Badanie Ifop przeprowadzono w dniach 12-14 maja z udziałem reprezentatywnej próby 1229 osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w wieku 18 lat i więcej, mieszkających we Francji.

17 maja obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii i Transfobii - przypomina agencja AFP.

PAP/ as/