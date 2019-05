Cudzoziemcy na legalnych umowach?

Rynek pracy na początku tegorocznej wiosny wyraźnie kwitnie. Według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego w kwietniu 2019 roku bezrobocie spadło do rekordowych 9%. Jest to mniej niż milion osób, pozostających bez zatrudnienia.

Mimo słabszej koniunktury gospodarczej niż w zeszłych latach, firmy wciąż się rozwijają i zatrudniają nowych pracowników. Wysoki popyt na pracę widać jednak najbardziej w uprzemysłowionych regionach Polski. W takich regionach jak Mazowsze, Śląsk, Wielkopolska i Pomorskie widzimy rosnące statystyki zatrudnienia – jednak w tyle zostają mniejsze województwa, szczególnie te, w których przemysł nie jest bardzo rozwinięty.

– Słabsza sytuacja na rynku pracy występuje w małych województwach, bądź tych, które są mało uprzemysłowione. Tam zaczynamy dostrzegać osłabienie w zatrudnieniu, szczególnie po stronie usługowej – powiedział Andrzej Kubisiak, kierownik zespołu komunikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego i ekspert do sprawy rynku pracy. – Jednak mimo tego koniunktura na rynku pracy utrzymuje się na dobrym poziomie. Także, jeżeli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców. Niedawne dane ZUSu pokazały, że już ponad 600 tysięcy cudzoziemców w Polsce jest zarejestrowanych w systemach ubezpieczeń społecznych. To znaczy, że świadczą pracę legalnie. To bardzo wyraźny wzrost w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w poprzednich latach – podsumowuje analizę Kubisiak.

