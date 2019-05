EKG: Potrzebujemy więcej środków na infrastrukturę

Zaniedbania infrastrukturalne w Europie Środkowej i Południowej nawarstwiały się przez 50 lat i nie uzyskaliśmy dostatecznego wsparcia, aby te zaniedbania naprawić – powiedział Robert Sobków, wiceprezes Lotosu, na debacie poświęconej inwestycjom europejskim w trakcie XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Inwestycje napędzane unijnymi środkami pomagają polskiej gospodarce. Jak powiedziała Teresa Czerwińska, minister finansów, podczas debaty poświęconej europejskim inwestycjom w trakcie XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od 2004 roku łączne nakłady inwestycyjne wyniosły ponad bilion złotych.

To są dane uwzględniające nakłady na wspólną politykę rolną – mówiła. – Jeśli wziąć pod uwagę tylko fundusze strukturalne, to nakłady wyniosły 716 mld zł, z czego środki krajowe to ok. 300 mld zł – dodała.

To dużo i ten wpływ już widać, choćby na polskich drogach i autostradach. Jednak mimo tak ogromnych nakładów potrzeby nadal są gigantyczne, bo i okres zapóźnień był bardzo długi.

Nie mam dobrych spostrzeżeń w kwestii nakładów inwestycyjnych – powiedział Robert Sobków, wiceprezes Lotosu ds. finansowych.

Zaniedbania są długotrwałe, trzeba pamiętać, że od 1939 roku ta część Europy była pod okupacją dwóch totalitaryzmów – nazizmu i komunizmu. Kiedy wreszcie po 50 latach okupacji komunistycznej wydobyliśmy się z tej otchłani, liczyliśmy na coś w postaci drugiego planu Marshalla, a więc środków, które moglibyśmy przeznaczyć na infrastrukturę. Widać choćby po naszej sieci autostrad, jak kwestia infrastruktury jest zaniedbana. Niestety, tego planu nie było. Owszem, otrzymaliśmy wsparcie, ale jeśli spojrzeć na potrzeby, to widać, że to wsparcie nie jest adekwatne do potrzeb – dodał.

Zwrócił uwagę, że kwestia nakładów na infrastrukturę nie ogranicza się jedynie do wydatków na budowy dróg. Lotos – zwrócił uwagę Robert Sobków – jest firmą, która ze względu na profil działalności działa w sferze niezwykle istotnej dla bezpieczeństwa państwa oraz całej UE – a więc paliwowej.

We wcześniejszym panelu, w jakim uczestniczyłem, była wypowiedź komisarza UE Guenthera Oettingera. Mówił on zagrożeniu rosyjskim. Ale to zagrożenie wcale nie przekłada się na infrastrukturę i na wydatku UE na nią. Co się dzieje z nakładami na infrastrukturę energetyczną na osi Północ-Południe? Co się dzieje z ropociągiem Odessa-Brody, który pozwoliłby stworzyć alternatywę do dostaw rosyjskiej ropy? Jesteśmy negatywnymi beneficjentami sytuacji, w której buduje się wyłącznie infrastrukturę w kierunku Wschód-Zachód. Widać to choćby po obecne sytuacji, kiedy dostawy ropociągiem Przyjaźń zostały zablokowane z powodu zanieczyszczenia ropy przez rosyjskiego dostawcę. To uderzyło w 4 rafinerie – dwie w Polsce i dwie w Niemczech – powiedział Sobków. – Gdyby była infrastruktura na osi Północ-Południe nie odczulibyśmy tej sytuacji – dodał. Ale nie tylko infrastruktura energetyczna jest konieczna, aby zminimalizować ewentualne ryzyko związane z przerwaniem dostaw ze strony Rosji. Potrzebujemy także infrastruktury transportowej.

Co jest z Via Carpatia? Wiem, że teraz jest ona w realizacji, ale ta inwestycja, podobnie jak ropociąg z Odessy, powinna być już gotowa. Nie jest, bo nie czujemy takiego zaangażowania ze strony UE w finansowanie naszej infrastruktury, jaka jest konieczna, aby odrobić te 50 lat zapóźnienia. Zapóźnienia, jakie zostało spowodowane tym, że zachodnie państwa UE odrzuciły nad dwukrotnie – raz w 1939 r, a drugi raz pod koniec wojny – powiedział Robert Sobków.