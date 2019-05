PKO BP: 200 milionów transakcji w IKO

Od początku funkcjonowania na rynku aplikacji mobilnej IKO klienci banku wykonali z poziomu telefonu łącznie już 200 milionów transakcji. Najczęściej zlecają za pomocą IKO przelewy, płacą za zakupy w sklepach internetowych, a także stacjonarnie zbliżeniowo.

IKO to dziś 3,5 miliona aktywnych aplikacji i dziesiątki funkcji dostępnych z poziomu telefonu. Zarówno grono użytkowników, jak i katalog operacji, które można wykonać w aplikacji mobilnej największego polskiego banku, stale rosną. Od prawie roku klienci PKO Banku Polskiego w każdym kolejnym miesiącu częściej logują się do aplikacji mobilnej, niż do serwisu internetowego.

IKO to dziś główny kanał kontaktu banku z klientami i klientów z bankiem – w naszej aplikacji można zrobić wszystko, co niezbędne do codziennego zarządzania finansami i dużo więcej. Coraz szersze grono naszych klientów bankuje już wyłącznie przez telefon i ten trend jest też znakomicie widoczny na całym rynku bankowym. Na pierwsze 100 milionów transakcji czekaliśmy ponad 5 lat, a drugie tyle nasi klienci wykonali już w niespełna rok. Bankowość mobilna konsekwentnie zastępuje inne formy zarządzania finansami czy dokonywania codziennych płatności, bo są po prostu dla klientów najwygodniejsze i dostępne od ręki – mówi Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

Wśród 200 milionów operacji dokonanych przez klientów dotychczas w IKO najczęściej pojawiają się przelewy, płatności BLIKIEM w sklepach internetowych, a także płatności zbliżeniowe w sklepach stacjonarnych. W samym I kwartale 2019 roku bank zanotował ponad 33 miliony transakcji w IKO.

Dzięki ciągłemu rozwojowi IKO i rosnącemu gronu klientów aplikacja największego polskiego banku została dwukrotnie wyróżniona w zestawieniu prestiżowego brytyjskiego magazynu Retail Banker International jako najlepsza na świecie, pokonując aplikacje takich gigantów jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America. Obecnie w dwóch głównych sklepach z aplikacjami klienci wystawili IKO już ponad 350 tysięcy ocen ze średnią 4,8 na 5 możliwych gwiazdek. W ostatnich aktualizacjach w aplikacji IKO pojawiły się między innymi mobilna autoryzacja operacji, wnioskowanie o kartę kredytową oraz wygodne zlecenie stałe na cele charytatywne. Aktualnie prowadzone są prace nad projektem „Talk to IKO”, który umożliwi sterowanie aplikacją, a w przyszłości także innymi usługami dodanymi, za pomocą głosu. W najbliższych aktualizacjach w IKO pojawi się możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej, opłacania parkingu i zakupu kart podarunkowych.