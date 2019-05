Rusza nowy blok elektrowni Opole

Szósty blok elektrowni Opole rozpoczął we wtorek produkcję energii elektrycznej, zgodnie z zaostrzonymi wymogami środowiskowymi. Koszt budowy 5 i 6 bloku elektrowni o łącznej mocy 1800 MW to ponad 11,6 mld zł. PGE podkreśla, że to jedna z najważniejszych jej inwestycji.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystej synchronizacji bloku 6 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym powiedział, że dzięki zbliżającej się finalizacji budowy nowych bloków elektrowni w Opolu, krajowy system energetyczny Polski staje się coraz bardziej stabilny i przygotowany na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

„Po zakończeniu realizacji inwestycji dwóch bloków energetycznych, opolska elektrownia wejdzie do czołówki najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowe moce wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki takim inwestycjom jak w Elektrowni Opole, w której wybudowano dwa nowe bloki o łącznej mocy 1800 MW, możliwe są nieprzerwane dostawy czystej energii dla gospodarstw domowych. To olbrzymi wysiłek ekonomiczny, który ma służyć Polsce i polskim przedsiębiorcom” - wskazał Tchórzewski.

Obecna na uroczystości ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wyraziła uznanie dla wykonawców z konsorcjum pracującym pod przewodnictwem GE. „To wydarzenie przyczynia się do wzmocnienia polsko-amerykańskiego partnerstwa i jest przykładem tego, co nasze kraje mogą wspólnie osiągać. Możemy być dumni z pracy, którą wspólnie wykonujemy” - podkreśliła.

Jak informuje PGE, pozytywnie zakończona synchronizacja bloku nr 6 rozpoczyna proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizację. Przed oddaniem jednostki do eksploatacji, co zgodnie z umową ma nastąpić do 30 września 2019 roku, przeprowadzona zostaną m.in. próby odbiorcze, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy test nieprzerwanej pracy. Głównym zadaniem procesu jest osiągnięcie 900 MW znamionowej mocy bloku.

Budowa bloków 5 i 6 w Opolu to jedna z najważniejszych inwestycji PGE. Nowoczesne jednostki wytwórcze zaprojektowane zostały na 35 lat ciągłej pracy i z zapasem spełnią zaostrzone normy emisyjne. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, ich sprawność w produkcji energii elektrycznej będzie na poziomie ok. 46 proc., co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko.

Po zakończeniu inwestycji Elektrownia Opole znajdzie się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zwiększy swoją rolę w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, zaspokajając 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną - podkreślono. Elektrownia w Opolu stanie się trzecią co do wielkości - po Bełchatowie z Grupy PGE i Elektrowni Kozienice - polską elektrownią.

Inwestycja o wartości 11,6 mld zł realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. W ramach realizacji inwestycji podpisano już ponad 3000 zamówień, z czego 2500 z polskimi firmami. W szczytowych momentach na placu budowy pracowało około 5500 osób.

Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji, zgodnie z harmonogramem, nastąpi do 15 czerwca 2019 roku, a zakończenie budowy bloku nr 6 - cztery miesiące później, 30 września 2019 roku.

PAP/ as/