Firma na rencie. Kiedy się opłaca i jakie składki będziesz płacić?

Na etapie zakładania własnej działalności gospodarczej najczęstszym pytaniem jest kwestia wysokości comiesięcznych składek do ZUS. Obecnie, dzięki Konstytucji Biznesu nowi przedsiębiorcy mogą liczyć na spore uproszczenia. Jesteś rencistą i chcesz założyć własną firmę? Zależy Ci na dodatkowych pieniądzach? Zobacz, kiedy to się opłaca i jakie składki będziesz płacić.

Osoby, które chcą prowadzić własną działalność, a posiadają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, są „szczęściarzami”, którzy mogą liczyć na mniejsze składki ZUS. Tak jest m.in. w przypadku osób pracujących na etacie i przekraczających próg kwotowy, emerytów czy świeżo upieczonych mam na urlopie macierzyńskim. A co z rencistami? Jakie składki ZUS będziesz płacić prowadząc własną działalność i będąc na rencie? Zobacz szczegóły!

Niższe składki tylko dla wybranych

Niestety, jeśli chodzi o osoby prowadzące własną działalność i przebywające na rencie, nie zawsze jest kolorowo. Na ulgi w kwestii mniejszych składek ZUS, a właściwie braku składek na ubezpieczenie społeczne mogą liczyć wyłącznie wybrani. Firma na rencie jest bowiem mniej optymistyczną opcją niż prowadzenie firmy na emeryturze. Mniejsze składki ZUS, a właściwie opłacanie wyłącznie składki zdrowotnej, obowiązuje tylko wtedy, gdy nabywasz prawo do renty rodzinnej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy czy renty wojskowej bądź policyjnej.

Osobom, które pobierają wyżej wymienione renty, jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej się opłaca. Kosztuje ich to bowiem, jeśli chodzi o składki ZUS, nieco ponad 340 złotych – tyle w tym roku wynosi składka zdrowotna.

Renta z tytułu niezdolności do pracy? Jest drożej*

Inaczej wygląda kwestia prowadzenia własnej działalności i przebywania na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Sytuacja w tym przypadku jest mniej optymistyczna, ponieważ przedsiębiorca podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale i ubezpieczeniom społecznym. Składka zdrowotna, emerytalna, rentowa i wypadkowa – to składki, jakie co miesiąc będziesz zobowiązany odprowadzić do ZUS, aż do czasu ustalenia prawa do emerytury.

Jak widzisz, opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej na rencie, jeśli chodzi o składki ZUS, zależy głównie od tego, z jakiego tytułu zostało przyznane Ci to świadczenie. Zanim wypełnisz wniosek w CEIDG, koniecznie przemyśl tę kwestię i skalkuluj swój biznes.

Zdecydowałeś się na prowadzenie własnej firmy będąc na rencie? Pamiętaj o formalnościach, jaki musisz dopełnić w ZUS. Koniecznie zgłoś posiadanie prawa do renty oraz złóż deklarację rozliczeniową już po zmianach. Ważne jest wyrejestrowanie się z bieżącego kodu do ubezpieczenia oraz ponowna rejestracja, odpowiednio dobranym kodem na formularzu ZUS ZZA bądź ZUS ZUA.