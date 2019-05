EKG: Polska potrafi tworzyć koalicje

Polska potrafi tworzyć koalicje, są przykłady zawierania koalicji i sukcesów, jeśli chodzi o instrumenty finansowe - mówiła we wtorek w Katowicach wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska.

Uczestnicząca w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wiceminister inwestycji i rozwoju odniosła się w ten sposób do postulatu zapewnienia w nowym budżecie unijnym specjalnych środków dla unijnej inicjatywy dot. transformacji regionów górniczych (Coal Regions in Transition - CRiT).

Komisja Europejska uruchomiła ją w 2017 r. jako platformę wsparcia, zapewniającą m.in. wymianę doświadczeń i wsparcie eksperckie dla projektów finansowanych z dotychczasowych środków. Obecnie trwają zabiegi o przypisanie w nowym budżecie UE do CRiT specjalnych środków.

Panel poświęcony CRiT prowadził na katowickim Kongresie europoseł Jerzy Buzek, który w ub. roku jako przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim przeforsował poparcie przez PE przeznaczenia kwoty 4,8 mld euro na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla regionów górniczych - pod kątem m.in. finansowania przedsięwzięć CRiT.

Jak zaznaczyła wiceminister, aby transformacja była skuteczna, musi być długoterminowa, czyli musi mieć przez wiele lat, przez wiele perspektyw, zapewnione źródła finansowania. Oceniła, że „szczęśliwie” dla regionu z inicjatywą Komisji Europejskiej zbiegł się rządowy Program dla Śląska (grupujący różne, częściowo przygotowane wcześniej przedsięwzięcia, szacowane łącznie na ok. 55 mld zł).

„Wracając do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - to już jest duży sukces, że udaje się tworzyć taki odrębny fundusz; to ważne, żeby to było poza wszelkimi politykami. I kluczowe jest tworzenie koalicji w tym zakresie z państwami - i to jako Polska robimy, także dzięki parlamentarzystom” - powiedziała Zielińska.

Wiceminister zaznaczyła też, że kolejne negocjacje w tym zakresie odbywać się będą już za kadencji nowego Parlamentu Europejskiego. „Mamy przykłady zawierania koalicji i sukcesów, jeśli chodzi o inne instrumenty finansowe. Liczę na to i jestem przekonana, że potrafimy te koalicje tworzyć” - zadeklarowała.

„Już wiele państw jest za tym - kluczowe są Niemcy - co pozwala nam śmiało myśleć, że z tych prawie 5 mld euro, do Polski - jak wstępnie liczymy, patrząc na kryteria - może trafić 1,7 mld euro, właśnie na rzecz tej platformy. To jest dużo” - oceniła wiceszefowa MIiR.

W kontekście rozwijania platformy CRiT Zielińska zapowiedziała m.in. tworzenie bazy dla inkubacji mogących się w niej mieścić inicjatyw społecznych. Oceniła jednocześnie, że dobrym przykładem szerokiego zaangażowania przy działaniach na rzecz regionów jest Program dla Śląska, w tworzenie którego zaangażowane były strony: rządowa, samorządowa, społeczna, a także m.in. środowiska nauki i biznesu.

