Czysta ropa z Rosji wkrótce popłynie?

PKN Orlen i Grupa Lotos spodziewają się, że w ciągu kilku - kilkunastu dni do rafinerii w Płocku zacznie płynąć rurociągiem Przyjaźń czysta ropa naftowa z Rosji - poinformowali przedstawiciele spółek.

„Spodziewamy się, że w ciągu kilku - kilkunastu dni do rafinerii w Płocku zacznie płynąć czysta ropa z Rosji” - powiedział dziennikarzom członek zarządu PKN Orlenu Zbigniew Leszczyński w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

„To jest w tej chwili najważniejsza sprawa. Potem będzie czas na rozmowy na temat cen za zanieczyszczoną ropę” - dodał.

W podobnym tonie wypowiada się wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Kawula.

„Bardzo intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu i myślę, że w ciągu kilku - kilkunastu dni czystsza ropa popłynie do rafinerii” - powiedział dziennikarzom Kawula.

„Musimy z PERN ustalić, gdzie zmagazynować zanieczyszczoną ropę. Istotne jest też, żeby rosyjscy dostawcy uznali, że dostarczyli nam ropę zanieczyszczoną. To, czy koszty za ropę będą niższe, to kwestia do rozmów na później” - dodał Kawula.

We wtorek prezes PERN Igor Wasilewski poinformował, że rafinerie, do których wstrzymane zostały dostawy ropy naftowej z kierunku wschodniego, oczekują dyskonta w cenie za przyjęcie zanieczyszczonego surowca. Prezes dodał, że zanieczyszczona ropa wciąż znajduje się w trzech nitkach rurociągu i czeka na decyzję rafinerii o jej przyjęciu i przerobie.

Kilka tygodni temu PERN zdecydował o wstrzymaniu dostaw rosyjskiej ropy z powodu jej zanieczyszczenia. Tym samym surowiec przestał płynąć rurociągiem Przyjaźń do czterech rafinerii: w Płocku, Gdańsku i do dwóch niemieckich.

PAP Biznes/ as/