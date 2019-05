Kraków będzie gościł IMPACT'19

Już po raz czwarty Kraków został Miastem Gospodarzem kongresu poświęconego cyfrowej gospodarce - IMPACT’19. Wydarzenie odbędzie się 21 i 22 maja w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie i będzie okazją do spotkania branżowych ekspertów z całego świata, z udziałem środowisk startupowych, akademickich oraz przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej.

Podczas dwóch dni tegorocznej edycji kongresu na 4 scenach będzie można spotkać aż 250 prelegentów. Zaplanowanych zostało 8 wydarzeń towarzyszących, a na agendę IMPACT’19 składa się 8 głównych ścieżek tematycznych: fintech & e-commerce, applied AI, mobility rEVolution, digital state, next health, space odyssey, science to business oraz digital industry. W kongresie weźmie udział ponad 6 tys. uczestników, którzy będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie są kierunki rozwoju cyfrowej gospodarki w Polsce i na świecie.

– Kwestia redukcji emisji dwutlenku węgla, projekty dotyczące idei Smart City czy też pomysł carsharingu to jedne z wielu zagadnień często poruszanych w obrębie dyskusji dotyczących postępu i współczesnej gospodarki. Nowoczesne technologie znacząco wpływają na jakość życia mieszkańców dużych miast, zmieniają się też same miasta. To bardzo ważne, zarówno w rozumieniu lokalnym, jak i globalnym, aby poprzez nasze działania przyczyniać się do poprawy życia codziennego. Kraków, jako współczesna metropolia, doceniana na arenie międzynarodowej, podąża za innowacyjnymi rozwiązaniami. Dlatego też serdecznie zachęcam do udziału w kongresie IMPACT’19, w dniach 21 i 22 maja, który odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE – mówi Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Miasta Gospodarza IMPACT’19.

Miejscem wydarzenia będzie ICE Kraków Congress Centre przy ul. Marii Konopnickiej 17 w Krakowie. Miastem Gospodarzem Kongresu jest Miasto Kraków.

Szczegóły o wydarzeniu, a także rejestracja i akredytacja na Impcact’19 dostępne są stronie: https://impactcee.com/impact/2019/

