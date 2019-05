Samsung wprowadza Cellomat

W poznańskim Samsung Service Plaza firma wprowadziła Cellomat, czyli urządzenie, za pośrednictwem którego można oddać zepsuty telefon do naprawy w dowolnym momencie. To duże ułatwienie dla klientów, którzy nie mogą skorzystać z serwisu w godzinach jego pracy.

Cellomat jest maszyną, która z zewnątrz przypomina bankomat. Oddanie telefonu do naprawy odbywa się w kilku prostych krokach, za pośrednictwem ekranu dotykowego. Wystarczy podać swoje dane, opisać usterkę (tekstowo lub głosowo), a następnie umieścić uszkodzony produkt w specjalnym podajniku. Następnie automat wykonuje zdjęcia, aby udokumentować stan, w jakim urządzenie zostało przekazane do naprawy. Fotografie te zostają wyświetlone na ekranie, aby klient mógł potwierdzić ich autentyczność. Taka procedura pozwala wyeliminować ewentualne nieporozumienia dotyczące stanu telefonu przed naprawą i po niej.

Cellomat: po raz pierwszy w Europie

Poznański Cellomat w Samsung Service Plaza to pierwsze i na razie jedyne takie rozwiązanie w Europie. Usługa została wprowadzona, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów, którzy nie mogą skorzystać z serwisu w godzinach jego pracy. Cellomat przyjmie do naprawy zepsuty telefon o dowolnej porze.

To unikatowe na skalę europejską narzędzie rozwiązuje także problem telefonu zastępczego. Jeśli smartfon uległ uszkodzeniu w niedzielny wieczór, oddając go do naprawy za pośrednictwem Cellomatu od razu można wypożyczyć smartfon na czas naprawy. W takiej sytuacji automat pobierze z karty płatniczej depozyt za urządzenie zastępcze, który zostanie zwrócony podczas odbioru naprawionego telefonu.

Jedną z dodatkowych funkcji Cellomatu jest możliwość zakupienia wybranych akcesoriów do urządzeń mobilnych – każdego dnia i o dowolnej porze.

Wyznaczmy nowe standardy obsługi klientów

„Stale rozwijamy nasze usługi i wsparcie, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w odniesieniu do smartfonów, czas naprawy jest kluczowy. Cellomat to innowacyjne rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo i wygodę. Ta usługa, którą na razie uruchomiliśmy w naszym poznańskim centrum serwisowym, w przyszłości ma szansę trafić do innych punktów w Polsce i Europie” – komentuje Marcin Gontarski, Service Operations Manager odpowiedzialny m.in za tę grupę produktów w firmie Samsung Electronics Polska.

Samsung Premium Service Plaza wyposażony w Cellomat znajduje się w Poznaniu przy ulicy 27 Grudnia 17/19. Salon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00, a w soboty 10:00 – 17:00. Sam Cellomat działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Urządzenie i miejsce jego lokalizacji objęte są stałym monitoringiem.

Serwis Samsung to także całodobowa infolinia, która jest dostępna siedem dni w tygodniu. Informacje kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.samsung.com/pl/info/contactus/

Samsung/ as/