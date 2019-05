Pracownicy utrapieniem dla administratorów IT

Wprowadzenie regulacji RODO spowodowało wzrost roli w firmach administratorów IT. Ciągle jeszcze jednak zbyt często odciągani są oni od zasadniczych dla organizacji zadań, jak monitorowanie sieci czy troska o cyberbezpieczeństwo - wielu pracowników wciąż oczekuje od nich, że będą zmieniać hasła w Windows czy zmniejszać rozdzielczości ekranu w ich komputerach.

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa pracownikom przy korzystaniu z firmowych zasobów Informatycznych staje się coraz większym wyzwaniem dla administratorów IT. Awarie sprzętu i oprogramowania, wycieki danych, cyberataki są chlebem powszednim w ich pracy. 85 proc. polskich administratorów IT doświadczyło istotnej awarii sprzętowej, 39 proc. miało do czynienia z wykorzystywaniem oprogramowania bez licencji, a blisko co czwarty (24 proc.) musiał zmagać się z wyciekami danych - wynika z badania krakowskiej firmy Axence wśród ponad 500 specjalistów IT.

Wyniki badania przedstawione zostały w raporcie “Władcy sieci”. Jego autorzy zwracają uwagę, że środowisko IT, z którym mają do czynienia informatycy stało się bardziej złożone. Sieci bowiem nie tylko się rozrosły, ale zwiększyła się również skala i liczba nietechnicznych czynników kształtujących obraz informatyki i trzeba np. pamietać o dopełnianiu porocedur wynikających z norm ISO czy regulacji RODO. To wszystko w obliczu prowadzonej transformacji cyfrowej i wzrostu cyberzagrożeń powoduje, że oczekiwania wobec działów IT w organizacjach rośnie.

Ciągle jeszcze zbyt często informatyk w firmach i instytucjach jest traktowany jako technik, a nie partner w procesach biznesowych. Tymczasem dziś informatyka to zasadniczy element strategii - uważa Michał Jaworski, dyrektor Strategii Technologicznej w Microsofcie

Administratorzy IT skarżą się nadzwyczaj często na użytkowników, wskazując, że ich niskie kometencje z zakresie IT są często źródlem problemów organizacji. Znamienne jest np., że to pracownicy znacznie częściej niż ataki z zewnątrz są powodem wycieku danych - 16 proc. ankietowanych twierdzi bowiem, że doświadczyło takich przypadków spowodowanych przez pracowników, a 8 proc. na skutek ataków hakerów.

Jednak problemy z pracownikami nie wynikają tylko z braku znajomości przez nich podstawowych procedur bezpieczeństwa, co także naraża organizacje na atak iz zewnątrz,ale i słabej znajomości obsługi komputera, co zmusza administratorów IT do angażowania się w błahe i trywialne czynności, takie jak zmian hasla w Windows czy zmniejszenie rozdzielczości ekranu. A właśnie nadmiar obowiązków jest tym, co bardzo często najczęściej zniechęca informatyków do pracy - a chcieliby więcej czasu poświęcać np. na monitorowanie sieci czy zabezpieczanie danych.

W dodatku w działach informatycznych firm często brakuje też ludzi o odpowiednich komentencja. Na problem braku wystarczających zasobów kadrowych wskazuje 54 proc. administratorów IT. Problem ten dotyka szczególnie mniejszych firm czy urzędów..

Według autorów raportu to właśnie sektor publiczny ma szczególnie spory problem z IT. W badaniu bowiem jedynie 17 proc. informatyków z sektora publicznego stwierdziło, że w ich organizacji ich obszar IT jest rozumiany i uważany za ważny. Ci niedocenieni pracownicy IT są sfrustrowani i zniechęceni, tym bardziej, że jak twierdzą, są zbyt słabo wynagradzani - a tak w badaniu twierdzi blisko połowa administratorów IT z instytucji państwowych.

Co jednak ciekawe, generalnie nie jest jednak tak, że to wysokość zarobków jest tym czynnikiem, który najbardziej motywuje administratorów IT. 82 proc. z nich w badaniu stwierdziła, że chce pracować w zawodzie. 68 proc ankietowanych przyznaje co prawda, że .wynagrodzenie, jest dla nich ważne, ale znacznie więcej, bo aż 80 proc.za najważniejszy czynniki motywujący dla nich wskazuje możliwość rozwoju kompetencji. 55 proc. stwierdza, że istotne jest dla nich, by wykonywana praca była ciekawa,