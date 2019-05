PKO BP może wypracować 4 mld zysku netto

PKO Bank Polski ocenia, że w kolejnych kwartałach, jeżeli nie wystąpią jednorazowe negatywne zdarzenia może wypracować w ciągu całego 2019 roku 4 mld zysku.

Taką prognozę przedstawił podczas konferencji prasowej prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Prezes poinformował, że taki cel finansowy postawiło przed bankiem 20 krajowych analityków.

Według ich analiz, PKO Bank Polski - jeśli nie zajdą żadne negatywne zdarzenia jednorazowe - powinien taki zysk osiągnąć. My od 37 kwartałów prezentujemy wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ten wynik zgodny z oczekiwaniami rynku dowieźć - powiedział Jagiełło.

Zwrócił uwagę na fakt, że PKO Bank Polski, pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych i obciążenia składką, na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwiększył zysk w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku.

Grupa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2019 roku wypracowała 862 mln. zysku netto, o prawie 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zysk finansowy był znacznie wyższy niż w pozostałych bankach.

Poinformował także, że PKO Bank Polski dokona rewizji finansowych celów strategicznych założonych na lata 2016-2020 w trzecim kwartale tego roku. Zwrócił uwagę, że są dwa istotne zagrożenia dla stabilności sektora bankowego.

Napięcie związane z dwoma bankami, które w zeszłym roku przeżywały kryzys płynnościowy. One mogą wpływać na wynik sektora. Drugi związany z koncepcją konwersji kredytów walutowych denominowanych na polską złotówkę. Dopóki to ryzyko nie zmaterializuje się, to nie chcemy informować, że mamy cele, które być może potem będziemy musieli modyfikować. Sytuacja zagrożeń powinna się wyjaśnić w najbliższych miesiącach i po wakacjach powinniśmy mieć możliwość pokazania nowych celów – podkreślił podczas konferencji.