Likwidacje kopalń kosztowały już blisko 1,8 mld zł

Od 2015 r. Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), gdzie trafiają kopalnie lub ich części przeznaczone do likwidacji, wydała na prace likwidacyjne blisko 1,8 mld zł. Działania polikwidacyjne, m.in. odwadnianie wyrobisk dawnych kopalń, kosztowały w tym czasie ok. 950 mln zł - podała SRK.

Działalność spółki, zajmującej się likwidacją i zagospodarowaniem pogórniczego majątku, była w środę jednym z tematów obrad sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Uczestniczący w posiedzeniu minister energii Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że - zgodnie z uzgodnieniami z Komisją Europejską - przekazywanie nieprodukcyjnego majątku kopalń do SRK, w celu likwidacji finansowanej ze środków budżetowych, było możliwe jedynie do końca ub. roku. W spółce restrukturyzacyjnej kopalnie nie mogą już wydobywać węgla.

Jak poinformował prezes SRK Janusz Gałkowski, od 2015 r. zlikwidowano 570 przekazanych do spółki obiektów infrastruktury powierzchniowej kopalń, 19 szybów o łącznej długości 10 km oraz ponad 10 tys. wyrobisk o długości ok. 308,4 km. Koszty tych działań wyniosły 1 mld 796,9 mln zł, z czego w tym roku wydano dotąd 156 mln zł.

Likwidacja jest finansowana przede wszystkim z dotacji. Przychody SRK, pochodzące np. ze sprzedaży lub dzierżawy majątku, wyniosły od 2015 roku 124,5 mln zł, w tym 14 mln zł w bieżącym roku. Tylko na naprawę szkód górniczych, spowodowanych działalnością likwidowanych obecnie kopalń, SRK zamierza wydać w tym roku ponad 100 mln zł.

Do SRK - jak podał w środę prezes spółki - w ponad 70 gminach w woj. śląskim, małopolskim i dolnośląskim należy obecnie ponad 14 tys. działek o łącznej powierzchni ok. 3,5 tys. hektarów, 4,7 tys. budynków, 15 tys. mieszkań, 5 tys. innych składników majątku,13 tys. maszyn i urządzeń oraz 6,4 tys. rozmaitych budowli. Ponad 2,8 tys. działek o łącznej powierzchni ok. 590 ha ma nieuregulowany stan prawny.

Do 2027 r. spółka restrukturyzacyjna zamierza zrealizować 44 przedsięwzięcia rekultywacyjne na powierzchni, przywracając walory środowiskowe na obszarze ponad 5,2 tys. ha i ograniczając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Na te cele spółka przeznaczy do 593 mln zł, korzystając ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozważane jest m.in. tworzenie farm fotowoltaicznych na pogórniczych terenach.

Gałkowski poinformował, że od lipca tego roku swoją funkcję w SRK obejmie wiceprezes ds. zagospodarowania majątku - to nowe stanowisko w zarządzie firmy; jego stworzenie ma pomóc z zintensyfikowaniu działań zmierzających do zagospodarowania pogórniczego majątku. Wybrane tereny są również przekazywane zainteresowanym gminom w formie darowizn, pod warunkiem wykorzystania tego majątku do celów publicznych.

