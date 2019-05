KNF ustanowiła kuratora dla Idea Banku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustanowiła dla Idea Banku kuratora w celu poprawy sytuacji banku, ze względu na powstanie zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych w związku z naruszeniem przez bank łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Zgodnie z art. 144 ust. 6 Ustawy KNF powierzyła funkcję kuratora Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG).

W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała m.in. że celem zastosowania powyższego środka w postaci ustanowienia kuratora jest ‘wsparcie procesu opracowywania działań naprawczych i ich realizacji przez aktualny zarząd banku, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania do banku i jego władz - czytamy w komunikacie.