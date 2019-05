Trybunał Unii Europejskiej uznał, że uchwalony przez Polskę w roku 2016 podatek handlowy był zgodny z prawem unijnym. Sędziowie stwierdzili, że Komisja Europejska dokonała błędnej klasyfikacji, uznając niektóre elementy tego podatku za pomoc publiczną.

Przypomnijmy, że podatek miał konstrukcję progową. Sklepy o obrotach do kwoty 204 mln rocznie były z podatku zwolnione. Po pokonaniu tego poziomu sklepy miały płacić 0,8 proc. miesięcznego obrotu między 17 a 170 mln zł, potem zaś podatek wzrastał do 1,4 proc. obrotu przekraczającego 204 mln zł.

I właśnie te progi nie spodobały się Komisji Europejskiej, która uznała podatek w tej konstrukcji za pomoc publiczną. Podatek, uchwalony we wrześniu 2016 r. został zawieszony i „wisi” do tej pory, jako że sprawa została skierowana przez nas kraj do trybunału w Luksemburgu. Na marginesie widać, że sędziowie nie spieszyli się z orzeczeniem, bo sprawy kierowane przez KE na Polskę zwykle rozpatrywane są w znacznie szybszym tempie.

Decyzja TSUE w sprawie podatku oznacza, że może on zostać wprowadzony w życie. Nie ma jeszcze informacji, czy rząd się na to zdecyduje, ale można uznać ten ruch za bardzo prawdopodobny.